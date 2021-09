Educación: presencialidad plena en la mayoría de las escuelas de Candelaria

lunes 20 de septiembre de 2021 | 19:31hs.

Las escuelas de Candelaria, en gran mayoría han recibido esta mañana al total de los alumnos en lo que implica el comienzo de la presencialidad plena en la provincia.

Las paradas de colectivo urbano han sido las primeras donde una gran cantidad de alumnos de los distintos establecimientos educativos aguardaban desde muy temprano para trasladarse hasta la escuela cambiando así la postal diaria que hace 18 meses nos tenía acostumbrados.

En tanto que a los alumnos de las escuelas primarias y NENIS en alto porcentaje son llevados por los padres.

Al respecto de este primer día de reencuentro de los alumnos, El Territorio dialogó con la directora de la Epet 40, Gloria Fariña quien dijo "sin dudas es un día emocionante, se los nota a los chicos muy felices, volvieron en lo que para ellos es una semana de actividades por el día del estudiante así que están entusiasmados y los docentes también más tranquilos y relajados porque las clases virtuales en la semana no presencial eran realmente agotadoras, pero así y todo cada uno puso gran voluntad y se sobrellevó de la mejor manera”.

En ese sentido Fariña agregó “para nuestra institución en particular las clases presenciales son importantes debido a las actividades que se realizan en los talleres, los que forman parte del plan de estudios de las escuelas técnicas. Por otra parte quiero destacar que para los primeros años no es muy novedoso este retorno pleno, ya que ellos ya venían asistiendo desde hace varias semanas todos los días desde que se cambió a 90 centímetros el distanciamiento ya que al ser pocos en cada curso y al darse las condiciones edilicias venían concurriendo casi a diario, los chicos de cuarto, quinto sexto al ser mayor el número por curso sí, es todo emoción" indicó y al tiempo que detalló que la institución les provee de alcohol sanitizante a los alumnos, como así de barbijos a los que no tienen y se le recomienda permanentemente sobre los recaudos que deben tomar para evitar contagios.

Sobre la reacción de los padres cuando se les comenzó a adelantar hace unas semanas del retorno total a clases Fariña dijo "un alto porcentaje de padres no está de acuerdo ya que temen que sus hijos se contagien, pero entienden que es necesario, así que en ese aspecto nos sentimos acompañados, no voy a negar que nosotros también tememos, más ahora que en una provincia vecina ya se registraron casos de la variante DELTA, pero si entre todos nos cuidamos y acatamos las medidas de prevención vamos a estar bien" indicó

En tanto que la directora del BOP 82 , Claudia Sloboyen dijo "hoy han vuelto todas las burbujas, gratamente los alumnos se reencontraron con sus compañeros y como comenzamos con las actividades por la semana del estudiante la jornada matutina consistió en juegos no convencionales, el circuito de juego de postas , concurso de bailes, desfile de mascotas y finalizamos con un concurso de preguntas y respuestas y también hemos tenido la grata visita del Ministro de Educación Miguel Sedoff así que fue un retorno muy lindo siempre respetando el protocolo vigente".