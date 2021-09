Alberto Fernández le agradeció a los ministros salientes y le tomó juramento a los nuevos

lunes 20 de septiembre de 2021 | 16:27hs.

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento esta tarde, en el Museo del Bicentenario, a los nuevos ministros de su gabiente.

Pero antes de esto, el Mandatario nacional se tomó unos minutos para dar un breve discurso. Afirmó allí que en el Frente de Todos "cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente", a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan "de cara a la gente".

Además agradeció hoy a todos los funcionarios salientes de su Gabinete, quienes dijo cumplieron un rol "ejemplar" y que "han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó". "Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares", dijo el Presidente al encabezar la ceremonia de jura de los nuevos ministros del gabinete nacional desarrollada esta tarde en la casa Rosada.

También afirmó hoy que su Gobierno postula un país en el que no se "flexibilicen" los derechos de los trabajadores. "No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan", afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay "dos países en pugna" y el del Frente de Todos "no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte".

Por último aseguró que los argentinos no lo verán "atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas", al encabezar el acto de jura de nuevos ministros en Casa de Gobierno.

En el acto, Juan Manzur asumió formalmente como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación; Julian Domínguez como ministro deAgricultura, Ganadería y Pesca; como Ministro de Seguridad Aníbal Fernández; como titular de la Cacillería Santiago Cafiero; como Ministro de Educación Jaime Perzyck; como Ministros Ciencia y Técnica Daniel Filmus; y como secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross.