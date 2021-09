Cataratas: fin de semana con récord de visitas en pandemia

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

En el marco de la Semana de la Juventud, que promovió entrada sin costo para adolescentes y jóvenes de entre 16 y 30 años a los parques nacionales, se registró un interesante movimiento turístico en las Cataratas del Iguazú. Este fin de semana, el sábado y ayer, ingresaron al área protegida 7.953 turistas, quienes disfrutaron de los paisajes que se mostraron con un buen caudal de agua, aunque por debajo de lo normal. Este número es alentador teniendo en cuenta el contexto de pandemia. La gratuidad de la entrada influyó en el récord de visitas desde que se reabrió el parque, en medio de la pandemia de Covid-19, siempre haciendo referencia a fines de semana tradicionales, no los feriados.



Actualmente, el Parque Nacional Iguazú abre sus puertas acorde a las reservas que se registran con anterioridad. En esta ocasión, y por ese motivo, el atractivo abrió sus puertas a las 8 de la mañana y desde temprano los guías de turismo coordinaron las visitas junto a la empresa concesionaria con el fin de cumplir todos los protocolos sanitarios vigentes.



Al respecto, Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú (Aguiaty), indicó: “Fue un fin de semana muy bueno, con el apoyo que tenemos los guías de parte de la empresa concesionaria y de los guardaparques podemos trabajar para que los visitantes puedan disfrutar de un día en Cataratas, haciendo cumplir todos los protocolos, cuidando al turista y a todos los trabajadores”.



Asimismo, Palma adelantó que ahora las expectativas están puestas en el próximo fin de semana extra largo, del 8 al 11 de octubre, para el que ya se registran reservas.



El Parque Nacional Iguazú está en fase 2, etapa II, que permite un ingreso máximo de 4.900 visitantes por día, y se encuentra trabajando para la habilitación del circuito inferior de forma parcial y así en un futuro poder ampliar el cupo de turistas con miras a las vacaciones de verano.



No obstante, aún no está definido, debido a que previamente se realizarían pruebas piloto.



Circuito inferior

En este contexto, el pasado 15 de septiembre la intendencia del Parque Nacional Iguazú junto a la mesa coordinadora del Área Cataratas, conformada por la Aguiaty, Fortín, Hotel Meliá, Iguazú Argentina, Iguazú Jungle y la Asociación de Agentes de Viajes de Puerto Iguazú, realizó la primera prueba de simulación de acceso al circuito inferior. El grupo ingresó durante la prueba de simulación a los saltos como el Bosseti con su majestuosa caída de agua y la vista del salto San Martín.



De esta manera se prevé replantear su uso, dividiéndolo en dos subcircuitos, el Bosetti y el Bella Vista. Así, el paseo inferior quedará parcialmente habilitado en fecha a confirmar, luego de su cierre provocado por el desplazamiento natural del terreno.



En una primera etapa se habilitaría el subcircuito Bosseti, con una capacidad de carga de 1.300 personas, cumpliendo así con el protocolo Covid, para posteriormente, y evaluando los resultados obtenidos, reabrir el subcircuito Bella Vista.



Las opciones que ofrece la combinación del recorrido del circuito inferior podrán ser entre otras con el sendero Macuco o los servicios náuticos, otorgándole al visitante otra forma de disfrute del Área Cataratas.