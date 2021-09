De la selva a la red digital, sin escalas

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

¡No tenés idea de lo que estás haciendo, bebé! Vos ni te lo imaginás, pero yo, como buen duende, me las ingenié para salir del monte. Entré en la inspiración de la artista, guié sus manos para que me plasme en el lienzo y ahora vos me metés en tu celular, sin escalas a la red digital. Al fin. Yo hace rato que quería ser cibernético y tentar a mis víctimas desde las redes sociales y no desde lo profundo de la selva. Gracias. Tu inocencia me va a dar un nuevo status. Al fin seré un duende centennial y hasta tendré mi propio meme. Ya van a ver (más información, página 17).