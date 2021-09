Afganistán: mujeres volvieron a protestar contra talibanes

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Un grupo de mujeres afganas volvió a salir ayer a las calles de Kabul para exigir su derecho a trabajar y estudiar, ante la creciente evidencia de que el autoritarismo talibán volverá a cernirse sobre las mujeres en Afganistán.



Videos compartidos en redes sociales mostraron a tres docenas de manifestantes y activistas de derechos humanos congregadas frente a lo que era el Ministerio de la Mujer en la capital, cantando “derechos de las mujeres, derechos humanos”.



La activista Fawzia Wahdat remarcó que protestaron por la eliminación del Ministerio de la Mujer y la ausencia de mujeres en el gabinete del nuevo gobierno.



Además agregó que los talibanes no deberían impedir que las niñas vayan a la escuela.



“Ya han privado a las niñas de educación, hoy las escuelas para niñas están cerradas”, criticó.



La protesta, en la que también hubo pancartas con lemas como “una sociedad en la que las mujeres no son activas es una sociedad muerta”, ocurrió en la misma jornada en la que las funcionarias que trabajaban en la administración de Kabul fueron informadas por los talibanes de que deben permanecer en sus casas.



Empiezan a mostrar su cara

Los talibanes cerraron el Ministerio de la Mujer para reemplazarlo por el Ministerio de la Invitación, Orientación, Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, una suerte de policía religiosa, cuyo rol será imponer la “decencia pública” y un estricto apego a la interpretación talibana del islam. Si bien otras manifestaciones femeninas fueron duramente reprimidas por los talibanes, la de ayer no presentó mayores incidentes y duró solamente unos pocos minutos.



Durante el régimen de 1996-2001, la temida policía religiosa era conocida por azotar y castigar públicamente a mujeres que se aventuraran a salir a la calle sin cubrir completamente su cuerpo. Hasta la fecha, los talibanes prohibieron a las niñas a acudir a la enseñanza secundaria y segregaron las clases universitarias en grupos masculinos y femeninos; es decir que poco a poco limitan la participación femenina en la vida cotidiana.