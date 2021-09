Se tiñó de Auriazul

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Mitre se adueñó del clásico de Rocamora, que terminó igualado 1-1 en el estadio Tito Cucchiaroni, pero con festejo Auriazul por penales y con el pasaje a las semifinales de la Liga Posadeña.



El dueño de casa fue un poco más que su rival, pero no pudo plasmar eso en el marcador. Ni siquiera cuando jugó gran parte del complemento con un hombre demás por la expulsión de Martín Cabrera sobre el final de la primera mitad.



El Globo arrancó arriba y, ya con uno menos, se dedicó aguantar, aunque estuvo cerca de quedarse con el triunfo, pero no aprovechó las oportunidades que tuvo sobre el final del partido.



Alberto Acosta, la figura de Huracán, abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo con una gran definición de tiro libre. Esa era la vía preferida del Globo para generar peligro: la pelota parada.



Pero unos minutos después llegó la expulsión de Cabrera y como para terminar de redondear un mal final del primer tiempo, Mitre igualó el partido. Manuel Sánchez Ocaña, de cabeza, puso la pelota lejos del arquero del Globo y le dio un poco de tranquilidad a Mitre.



El segundo tiempo se jugó prácticamente en campo de Huracán, a excepción de los contragolpes que tuvo el conjunto visitante. Mitre, primero con orden y después ya sin ideas, apuró a Huracán, pero no logró quebrar la resistencia de su rival.



Además, a falta de 10 minutos para el final, Gonzalo Rivero vio la roja en el Auriazul y el dueño de casa sacó un poco el pie del acelerador.



En la tanda de penales, el que comenzó mejor fue Huracán que se puso en ventaja 2-1, pero dos remates desviados le dieron el triunfo a Mitre por 4-3 y la clasificación a las semifinales de la Liga Posadeña, en las que se medirá con La Picada, que el sábado eliminó a Guaraní.



Por su parte, Sporting sufrió, pero festejó en el final ante Colectiveros y también se metió entre los mejores cuatro del campeonato.



Los de Santo Pipó se pusieron en ventaja en su cancha con goles de Lucas Velázquez y Pablo Reis, pero en el complemento, Colectiveros apuró y llegó a la igualdad. Hernán Alvez primero y Carlos Ramírez le dieron la igualdad a los posadeños.



La historia se definió en tiempo de descuento. Nuevamente Pablo Reis adelantó a los locales y Juniors Alegre, a los 50 minutos del segundo tiempo, selló el 4-2 para Sporting, que en semifinales será local ante Brown.



Candelaria, con puntaje ideal

En el ascenso unificado de la Liga Posadeña, Candelaria manda en la zona B con puntaje ideal, tras su triunfo ante Santa Ana por 3-1.



Los de la antigua capital son escoltados por Garupá FC, que derrotó 3-1 a Deportivo Roca, mientras que Tigre logró su primer triunfo en el torneo con un contundente 4-0 ante Garupaense.



En la zona A, los líderes La Cantera y Argentinos perdieron ante Villa Cabello y 1° de Mayo por 2-1 y 3-1, respectivamente.



Además consiguió sus primeros puntos en el torneo gracias a su triunfo 2-0 ante Itatí.