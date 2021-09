Capacitarán a embarazadas sobre parto y lactancia en los Caps

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Desde hoy cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Posadas brindarán información sobre parto y lactancia a embarazadas o puérperas.



Si bien actualmente existen iniciativas similares en el sector privado o en el Hospital Materno Neonatal, el objetivo es que más mujeres, principalmente en los barrios, puedan acceder a las charlas y de forma gratuita. Así, se lanzó esta actividad en coordinación con la Secretaría de Salud de Posadas, que depende de Lilian Tartaglino.



Los cursos sobre Preparación Integral para la Maternidad (PIM) estarán a cargo de dos licenciadas en Obstetricia y una puericultora.



“Es la primera vez que los centros de salud municipales se suman y la idea es poder sumar más en el futuro”, contó a El Territorio Noelia Rossano, puericultora.



Serán dos clases sobre parto y una sobre lactancia. “Están destinadas a todas las mujeres en cualquier etapa gestacional y son gratuitas, independientemente de si se atienden el Caps o no”, agregó.



“Buscamos llegar a más mujeres para poder prepararlas para el parto y la lactancia, que haya más equidad en el acceso y llegar a todas las mujeres con información idónea, que estén acompañadas, que sepan cuáles son las señales de alarma en los partos, cuándo están comenzando el trabajo de parto. Porque aunque hayas tenido otro hijo, todo parto es diferente. También hablaremos sobre cómo prepararte para la lactancia, cómo es dar la teta, cuáles son los beneficios. Que esta información no sea para unas pocas y que puedan acceder todas”, señaló Rossano.



En base a su experiencia con embarazadas, explicó que las incertidumbres que tienen las mujeres son de todo tipo.



“Las dudas que tienen son si pueden tener un parto natural o no, si la leche le va a llenar al bebé, si duele dar la teta”, detalló.



La especialista, que hace foco en la importancia de la lactancia, dijo que muchas madres quieren dar la teta, “pero no siempre cuentan con acompañamiento e información correcta”. Así, sumó: “Para la producción de leche es el bebé el que estimula, en caso de que haya un bebé que está separado de la mamá porque tiene que estar en Neonatología, tiene que haber una estimulación de un sacaleche. Pero toda mujer que dio a luz tiene leche porque naturalmente es así. Incluso desde el embarazo tenemos leche. Esto se da por un estímulo que produce el bebé y la respuesta del cuerpo de la mamá es producir leche”.



Por otro lado, destacó: “Las mujeres no somos heroínas aunque suena lindo que las mamás pueden con todo. Muchas quieren dar la teta, pero hay un porcentaje que no puede hacerlo por la falta de acompañamiento. Por eso valoro estos cursos que se van a dar en los Caps, porque tener este acompañamiento es indispensable”.



Y añadió: “La idea es romper mitos y miedos y darles las herramientas para que ellas mismas entiendan que pueden lograrlo”.



El curso es gratuito y dura tres clases, una charla por semana.



Los lunes a las 14 será en el Caps del barrio Las Rosas; los martes a las 14 en el Caps del barrio San Marcos, los miércoles a las 15.30 en el Caps Miguel Lanús y los jueves a las 13 en el Caps del barrio Belén. No es necesario inscribirse ni reservar lugar. “Tampoco importa si ya nació el bebé, porque muchos temas son para recién nacidos. La idea es que esto permanezca en el tiempo, es decir, cuando termina un curso empieza otro”, finalizó.