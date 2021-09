Ayer hubo 22 contagios y hoy no hay testeos ni vacunación

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud de Misiones informó ayer 22 contagios de Covid-19 en cinco municipios. A la fecha se acumulan 36.266 contagios desde que empezó la pandemia y la cifra de fallecidos se mantiene en 701 decesos, dado que ayer no hubo muertos por la enfermedad.



En tanto, los casos activos (personas cursando la enfermedad) son 271 de los cuales 14 estaban anoche internados en hospitales o sanatorios.



A la fecha los recuperados son 35.294 y las personas aisladas preventivamente ascienden a 965.



Por su lado, el gobierno nacional reportó ayer 622 contagios de coronavirus y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 5.239.232 personas. Además, ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 61 fallecidos y el total de muertos es de 114.428. En tanto, los recuperados suman 5.096.283.



Según los datos oficiales, el país confirmó ayer la cifra más baja de contagios desde junio del año pasado.



En base al análisis de datos de los últimos siete días, la Argentina descendió a la 35ª posición en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios. Esto se refleja en una caída en los contagios del 29% con respecto a la semana anterior. La información se desprende del sitio WorldOMeters, que realiza un relevamiento de la pandemia a nivel mundial.



El total de fallecidos en la última semana, no obstante, sufrió un aumento del 11% en comparación a la semana anterior.



Asueto

Por otro lado, el asueto por el Día de la Sanidad, que se conmemora mañana, fue trasladado para hoy. En ese sentido, en esta jornada no habrá vacunación ni testeos de coronavirus en la provincia de Misiones.



A su vez, los centros de salud públicos y privados tendrán atención reducida. Los hospitales dentro del Parque de la Salud limitarán la atención y volverán a la normalidad mañana.



Desde el Hospital Madariaga indicaron que la guardia de Emergencias para asistir en cualquier urgencia que requiera atención médica permanecerá abierta todo el día.