Ratifican que la presencialidad plena en las escuelas es obligatoria

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

Desde hoy los niveles educativos de Misiones -inicial, primario, secundario y terciario no universitario- de los sectores público y privado, están habilitados a volver a la presencialidad plena, después de un 2020 marcado por la virtualidad y lo que va del 2021, desarrollado bajo el sistema de alternancia, también llamado bimodalidad. Así lo resolvió y comunicó el Comité Científico el jueves pasado, basándose en el estatus epidemiológico que alcanzó la provincia en virtud del avance de la campaña de vacunación contra el Covid-19.



El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, afirmó en diálogo con El Territorio que “el regreso a la presencialidad plena es para todos. Excepto si algún estudiante tiene problemas de salud, los padres pueden solicitar la no presencialidad”, siempre y cuando se presente ante la dirección del establecimiento escolar el correspondiente certificado médico o historia clínica.



En esa misma línea, se expresó el ministro de Educación, Miguel Sedoff, días atrás: “Obviamente que en la escuela primaria y secundaria la concurrencia es obligatoria, pero tenemos en cuenta la posibilidad de que haya chicos con algún tipo de comorbilidad que les impida acudir”.



Con el planteo de las autoridades, queda atrás el carácter opcional -por el contexto de la pandemia- con el cual comenzó el cursado del presente ciclo lectivo.



Otra arista que generó cierta incertidumbre en la comunidad educativa es qué pasaría con los grados numerosos en los que sea complejo garantizar el distanciamiento exigido en el Comité Científico.



“En un primer escenario óptimo, las instituciones que puedan y tengan la infraestructura para mantener el distanciamiento social de 1,5 metros de estudiantes y de 2 metros con docentes continuarán de esa manera. En un segundo escenario, si el espacio físico no permite tener el distanciamiento requerido de 1,5 metros, se podrá reducir a 0,9 metros entre estudiantes, manteniendo el requerimiento de 2 metros con los docentes y más aún la ventilación obligatoria de las aulas”, señala el comunicado oficial.



Consultado sobre la posibilidad de que hubiera casos excepcionales en los que los alumnos deben seguir asistiendo en la modalidad de burbujas, Galarza sostuvo: “La excepción se dará en casos muy extremos; tenemos algunos cursos muy numerosos, con más de 40 alumnos. En esos casos se deberá sostener -la burbuja- de ser necesario solamente en esa división que tenga muchos estudiantes”.



Según un relevamiento realizado por el CGE, de unas 2.000 escuelas que funcionan en Misiones, hay once en el sector público y seis en el privado con más de 34 alumnos; y en el nivel medio hay 29 públicas y once privadas en esa condición.



Se considera un máximo de 34 alumnos porque “las aulas son de 36 metros cuadrados; manteniendo 2 metros entre docentes y estudiantes, pueden entrar hasta esa cantidad de estudiantes en un mismo ambiente, siempre que se ventile correctamente, se utilice barbijos la higienización con alcohol”, explicó Galarza.



Por su parte, Sedoff también se había referido a las excepciones en los cursos numerosos, en este retorno a la presencialidad plena, y deslizó la posibilidad de habilitar hasta 0.50 metros de distanciamiento y con uso de sensores de dióxido de carbono (CO2).



A su turno, Luis Bogado, director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm), aseguró “el regreso a la presencialidad plena o completa se hará según las condiciones de infraestructura, sanitarias, epidemiológicas de cada establecimiento escolar. Estamos trabajando para alcanzar el objetivo del día lunes (por hoy)”.



Lo cierto es que los establecimientos escolares están habilitados a volver desde hoy, en tanto por cuestiones de logística y organización, algunos convocarán al 100% de su matrícula en el transcurso de la semana.

Cómo sigue el calendario escolar

El calendario escolar establece instancias de recuperación de aprendizajes durante todo el año para que se puedan regularizar las trayectorias académicas, tanto de previas como de instancias de regularización.



Las instancias de regularización están previstas para el este viernes 24, el 25 de octubre y el 25 de noviembre.



En tanto, se prevé en el calendario que el ciclo lectivo 2021 finalice el 17 de diciembre para el nivel inicial, primario y secundario, en tanto que para el superior concluirá el 10 de diciembre. En total, habrá 180 días de clases, según el calendario en Misiones.



El cierre de actividades administrativas será el 23 de diciembre.

De la bimodalidad al 100 % de presencialidad

Luego de un 2020 de clases virtuales y un 2021 caracterizado por la bimodalidad, virtual y presencial, impuesta por la pandemia de Covid-19, ahora los establecimientos se preparan para el retorno al aula de la matrícula completa toda la semana. El 12 de marzo del año pasado, el gobierno de Misiones suspendió el dictado de clases presenciales por brote de dengue y riesgo de coronavirus. A fines de ese mismo año, el 13 de noviembre, retornó la presencialidad de manera parcial, sólo para alumnos de quinto y sexto año de escuelas secundarias. Es decir, volvieron a las aulas en la provincia más de 14.000 estudiantes.



Y este ciclo lectivo, que arrancó el 9 de marzo, luego de una prueba piloto en establecimientos de Posadas, fue semipresencial hasta el viernes pasado, dado que se espera el regreso de la normalidad en cuanto a horarios y dictado, siempre cumpliendo el protocolo sanitario: alcohol en gel, barbijo y medición de la temperatura.



Con la excepción de Misiones, otras provincias ya funcionan bajo la modalidad de la presencialidad plena dado que el 26 de agosto, en el Consejo Federal de Educación se dispuso reducir a 0,90 metros el distanciamiento desde el 1 de septiembre. En esa oportunidad, la Provincia determinó no modificar el protocolo vigente de Covid-19 en los establecimientos escolares y mantuvo el distanciamiento social en 1,5 metros en el aula.



Un gesto que sirvió de antesala a la mayor presencialidad, en este contexto de sistema bimodal, es la decisión de instaurar horarios de prepandemia luego del receso de invierno. En agosto, las escuelas de Misiones, de los sectores público y privado, volvieron al horario escolar previo a la pandemia de coronavirus. Es decir, hasta antes de las vacaciones de invierno el tiempo de permanencia en las instituciones educativas era de tres horas, en promedio, con ingresos y egresos escalonados por grados y burbujas; y en agosto volvió a ser de cuatro o hasta cinco horas reloj.