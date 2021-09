Casi el 80% de los brasileños apoya juicio político contra Jair Bolsonaro

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Una encuesta publicada el pasado sábado por el Instituto Datafolha arrojó que un 76 por ciento de los brasileños aprobarían un juicio político (impeachment) contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en caso de que proceda el caso en el Congreso.



En este sentido, el propio mandatario de Brasil, aseveró el pasado 7 de septiembre que no cumpliría ninguna orden judicial proveniente del juez del Tribunal Supremo, Federal Alexandre de Moraes, quien lo investiga.



De concretarse esta acción contra el jefe de Estado del país suramericano, esto sería un delito de responsabilidad lo que abriría la posibilidad de realizar un impeachment o juicio político.



Según el estudio de Datafolha, el 21 por ciento de los brasileños estaría de acuerdo en no tomar ningún tipo de represalia contra Bolsonaro, mientras que el tres por ciento prefirió no opinar al respecto.



Los jóvenes son los que más defienden el juicio político, con una mayoría del 86 por ciento dentro de los votos a favor, mientras que, contra el impeachment están los empresarios (39 por ciento) y personas ricas (32 por ciento).



Al mismo tiempo, el 50 por ciento de los encuestados considera capaz al presidente Bolsonaro de realizar un golpe de Estado, mientra que el 51 por ciento teme por el regreso de un régimen dictatorial.



El sondeo se llevó adelante a partir de las entrevistas a 3667 personas en 190 urbes brasileñas y fue realizado entre los días 13 y 15 de septiembre.



También desafía a la ONU

Por otra parte, Bolsonaro viajó ayer a Nueva York para participar, desde mañana, en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de que aún no está vacunado contra el coronavirus, una exigencia para asistir al encuentro internacional.



“Hago el discurso de apertura el martes y luego regreso”, declaró el mandatario, sin aludir a la polémica que existe en Naciones Unidas sobre la vacunación contra el Covid-19, que exige el ayuntamiento de Nueva York, donde está la sede del organismo.



La ONU señaló que como organismo dirigido por los Estados miembros no puede imponerle condiciones a los gobernantes pero de todos modos estudia la posibilidad de atender las preocupaciones de las autoridades de Nueva York, que a su vez no tienen control sobre el recinto del organismo internacional.



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la obligatoriedad de la vacuna no puede ser impuesta a Bolsonaro en su condición de jefe de Estado, aunque el personal diplomático que le acompañe cumplirá con ese requisito. Cabe recordar que Bolsonaro lidera una corriente negacionista de las vacunas.