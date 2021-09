Tras sufrir un ACV, Lapacó se bajó de la nueva obra de Muscari

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

José María Muscari está a punto de estrenar Perdida Mente, que marcará su regreso a los escenarios tras el parate impuesto por la pandemia de coronavirus. El elenco está integrado por grandes figuras: Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Patricia Sosa, entre otras. Sin embargo, el proyecto estaba pensado para Claudia Lapacó, pero la actriz decidió bajarse a último momento por razones de salud.



“Es una maravillosa obra. Es cierto, Muscari me había propuesto protagonizar”, explicó Lapacó en una entrevista realizada por Marcela Coronel en su ciclo radial Mientras tanto.



Y relató que debió tomar esa determinación porque: “ yo tuve el año pasado un ACV. Por suerte, estuve internada sólo diez días y, tengo que agradecer a Dios, nunca más tuve nada, ni me quedaron secuelas”.



“En la obra, a la protagonista se le pierde la mente... Es una jueza que descubre que tiene Alzheimer. Es maravillosa, casi me la sabía toda”, indicó, sobre la obra escrita por Muscari y Mariela Asencio, basada en textos de Facundo Manes.



Pero aquella similitud entre el argumento de la obra y aquel acontecimiento de su propia vida fue el principal motivo por el que decidió dar un paso al costado. “Yo no tenía ganas de jugar con ese tema en el escenario. Es el único motivo por el cual le tuve que decir que no”.



“Muscari me esperaba. Pero lo tuve que llamar y contar qué me pasaba y él que es un ser maravilloso, con quien me llevé extraordinario, y con quien tenía tanta emoción de volver a trabajar, lo entendió”, reveló la actriz.



“La obra es divina y estoy segura de que van a tener un éxito bárbaro. Las compañeras actrices son excelentes, hay gente que admiro mucho y con la que he trabajado”.