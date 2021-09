SpaceX completó con éxito la primera misión civil espacial

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Un hecho histórico tuvo lugar hace pocas horas. El pasado 15 de septiembre, por primera vez, cuatro turistas espaciales estadounidenses iniciaron el viaje en gravedad cero a bordo de la nave espacial de SpaceX, que despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.



El lanzamiento se realizó por medio de la nave espacial Crew Dragon y un cohete Falcon 9, que despegó desde el complejo de lanzamiento 39A del centro espacial más importante de Estados Unidos.



Sin grandes complicaciones, la cápsula Dragon, de la firma SpaceX, alcanzó el sábado último -a las 20 hora argentina- las aguas del Atlántico, frente a la costa de Florida y, cerró la histórica misión Inspiration4, la primera completamente civil que llega al espacio orbital.



“Fue un gran viaje para nosotros, y recién estamos comenzando”, dijo el comandante de la misión, Jared Isaacman, en sus primeras palabras al control de la misión.



El exitoso amerizaje fue tras completar tres días dando vueltas a la Tierra a más de 28.000 km por hora, y a 575 km de altura.



“Bienvenidos a la segunda era espacial”, les dijo momentos antes Todd Ericson, director de misión de Inspiration4.



El viaje, en el que la Nasa no estuvo directamente involucrada, abre las puertas a futuras misiones espaciales con fondos privados y con una tripulación compuesta por entusiastas astronautas no profesionales.



Con el objetivo de evaluar el comportamiento del cuerpo humano en el espacio, la cápsula en esta ocasión no fue hacia a la Estación Espacial Internacional (EEI), como en sus anteriores tres viajes tripulados, sino que ha circundado la Tierra durante tres días.



Charla con las estrellas

A lo largo de las 71 horas que han estado en el espacio, tras despegar el miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, los miembros de la tripulación del Dragon se dieron el lujo de conversar con estrellas de cine como el actor estadounidense Tom Cruise.



“Maverick, puedes ser nuestro compañero en cualquier momento”, señalaron los astronautas en un mensaje en Twitter, en alusión al personaje que Cruise, de 59 años, interpretó en el clásico film Top Gun” (1986).



El equipo de Inspiration4 reveló que antes de irse a dormir por última vez en el espacio orbital la tripulación también conversó con Bono, el líder de U2 y, de hecho en la cuenta de Twitter de la misión fueron publicadas ayer las primeras estrofas de la canción Beautiful Day, del grupo irlandés.



El éxito de la misión mereció las felicitaciones de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, y de Boeing, compañía que como SpaceX tiene contratos con la Nasa para transportar astronautas a la EEI, si bien por ahora solo ha efectuado una misión de prueba.



A bordo del Dragon iban el multimillonario Isaacman, que ha financiado la misión, junto a una joven asistente médica, una científica y educadora y un ingeniero aeronáutico.



Un objetivo saliente del viaje era benéfico y solidario, conseguir 200 millones de dólares para un hospital infantil estadounidense, de este monto ya se han recaudado más de 150 millones.

