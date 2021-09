Resetear y arrancar de nuevo

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

En octubre de 2019, Alberto Fernández ganó en primera vuelta al obtener el 48,24% de los sufragios, frente al entonces presidente Mauricio Macri, quien pasó a la historia por ser el primer mandatario latinoamericano en no conseguir su reelección. De esta manera, Alberto Fernández se convirtió en presidente y asumió en diciembre de ese año, con la promesa de mejorarle la vida a los argentinos, después del deterioro generalizado por la mala gestión de Macri donde empeoraron todos los indicadores socioeconómicos, como la pobreza, el empleo, la inflación, la industria, entre otros. Después de 20 meses al frente de gobierno y con una pandemia a cuestas, Alberto Fernández por motivos ajenos y por errores propios no pudo cumplir con su promesa. Así se traduce en la brutal caída del poder adquisitivo de los asalariados y cuentapropistas, con una inflación interanual del 51,4%, la pobreza cercana al 50% y llegando a las elecciones, con la menor tasa de empleo registrado de los últimos 10 años. Este escenario, sumado a los errores en el manejo de la pandemia, serían algunas de las importantes razones y causas de la feroz derrota del gobierno el domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En el otro lado de la vereda, se concibió una inteligente campaña pergeñada en los medios capitalinos opositores que sembró las condiciones para potenciar la indignación colectiva y el descontento, maximizando los deslices del gobierno y moviendo las fibras para un voto emocional en contra del Frente de Todos. La foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez junto al presidente y amigos, en plena cuarentena, fue un misil que perforó la credibilidad de la administración nacional. Desde ese momento, quedó relativizado el éxito del proceso de vacunación o todo lo realizado en mejorar la sanidad del país o todas las asistencias brindadas. Todo lo previo quedó atrás y se impuso el bolsillo flaco, como apuntaron con antelación varios encuestadores al mostrar que la pandemia ya no estaba en el primer lugar de las encuestas, sino la situación económica. De esta manera, los efectos de la economía, movilizaron en parte ir a votar en contra de la gestión de Alberto Fernández. También muchos gobiernos provinciales sintieron la falta de acompañamiento en especial las provincias históricamente relegadas, como la del Norte Grande que elevaron numerosos pedidos y quejas, cuyas promesas del gobierno nacional quedaron frenados. Los mandatarios provinciales observaron que se hablaba de federalismo, pero no se traducía en hechos, como se cuestionó desde Misiones. Es decir, fallaron importantes eslabones, que al parecer desde el gobierno nacional no supieron corregir y la ciudadanía marcó ese malestar. También es cierto que la pandemia puso patas para arriba al mundo. La mayoría de los oficialismos nacionales perdieron las elecciones en pandemia, el caso más emblemático es lo de los Estados Unidos donde Donald Trump perdió su reelección a fines del año pasado. En la Argentina, la oposición y los medios capitalinos con llegada nacional lograron invisibilizar los problemas de la pandemia y potenciaron el malestar. De esta manera, todos los problemas se fueron agudizando en la gestión del gobierno, sin contemplar la crisis global.

Gran elección opositora

Después de la dura derrota en las urnas, la crisis en la coalición gobernante escaló a la estratósfera. Solamente en seis provincias, que representan juntas menos del 12% del padrón electoral, ganó el oficialismo y la peor derrota sufrida fue en el corazón de sustento del peronismo que es la provincia de Buenos Aires. Basta con mirar los números. En los 24 distritos del país, Juntos por el Cambio consiguió 40,5% de los votos en la categoría a diputados nacionales, Frente de Todos 31,3%. En senadores la oposición consiguió incluso mejores números, Juntos por el Cambio obtuvo 44,4%, el Frente de Todos 28,6%. Ahora el gran desafío para el oficialismo es intentar remontar este resultado, porque de no ser así perdería el quórum propio en la Cámara Alta, en tanto la alianza macrista pasaría a ser la primera mayoría en Diputados. Como se observó, se registró además un avance de las opciones de derecha más la consolidación de la izquierda como tercera fuerza a nivel nacional.

Pulseada y recambios

La pulseada entre Cristina y Alberto llenó la centralidad política, dejando a la oposición sin disfrutar de sus festejos. La inusitada pelea entre peronistas fue a campo traviesa, a cielo abierto, a los ojos de todos. Las heridas costarán cicatrizar y la remontada en noviembre que tibiamente intentan instalar como una nueva mística, se ve muy difícil. La coalición de gobierno debe resetear y empezar de nuevo. Resetear es un verbo que viene del lenguaje informático que indica el acto de reiniciar una computadora. El golpe que le dio el pueblo argentino al gobierno el domingo pasado no da margen para seguir haciendo lo mismo. El resultado mostró un plebiscito nacional en todas las provincias; es decir, se votó en contra del gobierno nacional y de la economía actual. En la reunión de ayer en La Rioja, el presidente junto a la mayoría de los gobernadores peronistas, manifestaron que pueden ganar la elección de noviembre con más peronismo y con un shock de consumo para dar respuestas a los que menos tienen.

La mayoría de los analistas coinciden que la macroeconomía se está ordenando, mostrando datos positivos en actividades como la industria y la construcción. Del mismo modo, mejoró las expectativas de crecimiento del PBI para este año en torno al 8%. Pero estas mejoras macro no llegaron al bolsillo de los argentinos. En medio del tironeo hubo de todo, el intento en primer término del gobierno de sobrellevar el momento haciendo que no había sentido el golpe de las urnas, pero su compañera de fórmula y principal referente del espacio, la vicepresidenta Cristina Fernández, volvió a expresarse a través de un escrito para remarcar en forma pública cuestiones que afirmó venía planteando en privado. En consecuencia, el presidente de la Nación resolvió cambiar parte de su gabinete tras las renuncias presentadas por varios de los ministros y tal como propuso la vicepresidenta relanzar la gestión. Lo que pretende ser una nueva etapa, viene con caras ya conocidas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es el caso de Julián Domínguez quien jurará -como los nuevos funcionarios- oficialmente mañana y asumirá como nuevo ministro de Agricultura, cargo que ya había ocupado durante la presidencia de Cristina. A su vez en medio de la creciente ola de inseguridad, como el caso de Rosario, asumirá como nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también fuera funcionario durante el gobierno de Néstor y de Cristina, esta vez reemplaza a Sabina Frederic. En tanto, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur reemplaza a Santiago Cafiero como jefe de Gabinete. Mientras Cafiero, pasará a ser titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quien generó la estampida dentro del gobierno, fue Eduardo de Pedro como ministro del Interior. Más conocido como Wado fue el primero de los funcionarios cristinistas en poner su renuncia a disposición del presidente y provocó en parte el actual recambio como pretendía la vicepresidenta. Sin embargo, Wado de Pedro seguirá en sus mismas funciones. No corrió la misma suerte el vocero presidencial Juan Pablo Biondi, a quien Cristina Kirchner le apuntó especialmente en su dura carta y debió renunciar, en su reemplazo asumirá Juan Ross. Desde mañana también se producirán cambios en las carteras de Educación y de Ciencia Tecnología, al ser reemplazado Nicolás Trotta por Jaime Perzyck. En lo que se mantuvo firme el presidente de la Nación fue en mantener a Martín Guzmán quien seguirá al frente del Ministerio de Economía para continuar con la delicada misión de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A su vez, entre los que lograron sobrellevar esta tormenta de cambios, está Matías Kulfas quien continuará en Desarrollo Productivo, por ser considerado un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández y sigue la ministra de Salud, Carla Vizzotti, como principal encargada de la gestión sanitaria de la pandemia.

Expectativas en el relanzamiento

En este relanzamiento de gestión que apunta Fernández y forma parte del citado reseteo, debería recuperar muchos archivos de sus promesas de campaña que lo llevó al triunfo, donde prometía apuntalar el bienestar de todos los argentinos. Para ello, todo indica que con cambiar nombres no alcanza, si no es necesario un verdadero cambio en la gestión de gobierno. Pero esta vez, el nuevo staff ministerial puede empujar las medidas porque cuentan con mayor volumen político que el anterior gabinete. Se conoció que el gobierno prepara una batería de medidas económicas para reactivar la actividad y reforzar el poder adquisitivo de los argentinos. Se conoció que se analiza otorgar un bono como parte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de Anses para jubilados que cobren la mínima e incremento del Salario Mínimo y posiblemente se concrete una nueva edición de manera segmentada del IFE. En el paquete de medida se contemplarían créditos a tasa cero para asalariados, entre otras medidas.

Más medidas

Está claro que el desafío que viene para todos los gobernantes no es solamente económico, sino recuperar el proceso de normalidad. Porque ya dejó de ser un activo de los gobernantes el cuidado y las políticas restrictivas para contener los contagios. Los ciudadanos ya no quieren que nadie más le digan lo que pueden o no hacer con sus libertades de circulación y sociales. Quieren con lo más profundo de su ser, volver a la normalidad. En Madrid, España, la derecha ganó las elecciones apelando a dejar atrás las restricciones, sólo ofrecían una ciudad en busca de la alegría perdida. Por estos días, se ven los estadios de fútbol europeos llenos de público y tomando cervezas. Los adolescentes añoran volver a los recitales masivos y las fiestas entre otras cosas. Por supuesto, se debe ir abriendo con la situación sanitaria controlada como ahora en la Argentina. En tal contexto, no se entiende por qué Nación no autoriza la apertura del puente Tancredo Neves que une Iguazú con Foz, con los respectivos y seguros protocolos diseñados por el gobierno provincial. Se necesitan divisas y turistas con vacunación completa, lo cual no implicaría mayores riesgos. Los gobiernos deben dejar de hablar de restricciones y buscar la forma de que la vida sea más amigable.

Los resultados electorales en Misiones

Misiones no fue ajena a la ola nacional en contra del gobierno, también en estos pagos la fuerza más votada fue Juntos por el Cambio que facturó el descontento social. La voluminosa y competitiva interna de Juntos por el Cambio tuvo buenos frutos con el 39,42% de los votos. Las cinco listas fueron cinco campañas diferentes apuntando a diferentes segmentos electorales y todo cosecharon votos suficientes para que en la sumatoria sean el espacio político más votado en la tierra colorada. Lo que se suponía de entrada, que Martín Arjol sería el triunfador de la contienda interna, fue lo que terminó sucediendo, no sin transpirar la camiseta, ante la arremetida final de Pedro Puerta que quedó relativamente cerca de Arjol. Con el triunfo en las primarias la UCR puede festejar, porque en Misiones dejó de ser el furgón de cola del PRO. Los números así lo demuestran. La lista final sería integrada en segundo lugar por Florencia Klipauka Lewtak de Activar y Cristian Ezequiel Klinbeil de la UCR. Los suplentes se repartirán del mismo modo, dejando al PRO sin representación. En el Frente de Todos entre las tres listas obtuvieron el 17,32% de los votos, donde se impuso y recuperó terreno el Pays, con Isaac Lenguaza al frente. Trascendió que mañana se juntan para determinar cómo queda la lista definitiva conformada. También siguen en carrera el Partido Obrero y Libertario que pasaron la barrera del 1,5% para competir en noviembre.

Por la Zona Aduanera

Tanto el gobernador Oscar Herrera Ahuad, como el conductor de la renovación, Carlos Rovira coincidieron en que el Frente Renovador escuchó y acatará el mensaje emitido por el pueblo misionero el último domingo en las urnas, como lo ha hecho siempre, donde la lista única encabezada por Carlos Fernández obtuvo el 31,96% de los votos. Ambos dirigentes consideran necesario avanzar hacia adelante con templanza y coherencia, con gestiones que sean beneficiosas para todos los misioneros. A su vez, el mandatario provincial dejó en claro la importancia de no hacer interpretaciones ambiguas del resultado. Del mismo modo, Rovira dejó planteada la exigencia de un accionar más federal y sostener que tal postura es compartida por todos los misioneros, además de señalar que hubo una voz clara que ha manifestado disconformidad con el rumbo del país y ha pedido a los gobernantes que rectifiquen la dirección y que miren más al interior del país. Rovira allí ya adelantó que continuará reclamando la ley de Zona Aduanera Especial, que fue aprobada por el Congreso de la Nación y luego vetada.

Además, se conoció que tras el ingreso al parlamento del Presupuesto Nacional 2022, desde Misiones se puso como condición sine qua non, la puesta en marcha de la Zona Aduanera para acompañar el cálculo de recursos y gastos de la Nación. Según se supo, de esta manera, Misiones hará sentir el peso de los votos de los legisladores nacionales, ya que tiene un bloque propio y en consecuencia puede adoptar decisiones de manera independiente de otros espacios y del poder central.

En ese sentido, se conoció que Rovira habló con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, para hacerle saber que Misiones insistirá con el pedido de la Zona Aduanera.