El cielo en la tierra desde la pintoresca Ampimpa

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Argentina es un mundo entero por descubrir. Todos los paisajes la envuelven y además se puede conocer mucho más de lo que hay en la tierra, es decir, se puede explorar el mar como lo profundo del cielo. Esto pasa en Ampimpa, localidad que pertenece al Circuito Turístico de los Valles Calchaquíes y el atractivo central de esta villa tucumana es el Observatorio Astronómico.

Ubicada a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar, este pintoresco pueblo tucumano tiene privilegiados cielos despejados, ideales para la realización de observaciones astronómicas. Su clima es recomendado por los lugareños por ser uno de los mejores, ya que cuenta con 360 días de sol.

Desde Amaicha del Valle, villa turística más cercana, se puede llegar a esta localidad a través de la ruta provincial Nº 307, en un recorrido de 10 kilómetros. Por el camino del Infiernillo, terreno por donde pasó el primer español hacia el llano, se llega a la pequeña y pintoresca localidad. Caminos sinuosos, paisajes agrestes la rodean.

El circuito del Valle Calchaquí conduce al turista embelesado por sitios de relevancia histórica, ruinas indígenas, yacimientos arqueológicos, campos de cultivo, viñedos, y un constante paisaje de fascinantes verdes, siempre acompañado por la armoniosa melodía de la tradición y las festividades folclóricas.

Apenas unos kilómetros más adelante, aparece Amaicha del Valle otro destacable punto del circuito.

Ampimpa está conformado por aproximadamente 100 familias descendientes de los pueblos originarios diaguitas – calchaquí. Estas familias se dedican principalmente a la agricultura, producción de quesos y artesanías.

El vino patero es también un producto único y característico de esta zona ya que no se realiza en ningún otro lugar de la provincia.

Los cielos calchaquíes

Es apenas llegar y comenzar un camino que evoca la historia del Universo y sus cambios más trascendentales desde la explosión del Big Bang hasta la aparición del hombre. El observatorio tiene una reconocible cúpula blanca. Cardones y una bandera argentina flameando completan el límpido y luminoso paisaje de los valles tucumanos. Su lema es “Una ventana abierta al Universo” y su instalación no es para nada azarosa.

El observatorio invita a vivir una experiencia única en turismo. Se puede ver el sol o la luna como si estuvieran muy cerca gracias a un telescopio que refleja la imagen en una pantalla blanca. Puede ser visitado por grandes y chicos, y es una oportunidad para que los niños conozcan y aprendan acerca de la astronomía.

El 80% de las tareas del observatorio están dedicadas a la actividad educativa con numerosos profesionales que enseñan a los chicos curiosidades del sistema solar y lunar. Lo ideal y más recomendable es hospedarse aunque sea una noche en este sitio, ya que de este modo, se puede apreciar las observaciones nocturnas y disfrutar de una vivencia única en su recorrido por el circuito. Se hacen visitas guiadas diariamente.

El Observatorio Ampimpa, declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación, ofrece al turista la posibilidad de hospedarse y conocer los secretos del cielo sin tener que trasladarse más que unos metros, con promociones, descuentos y una carta gourmet temática que lleva a recorrer “los sabores del universo”.

Dentro del territorio de Tucumán, Ampimpa es la mejor ventana astronómica. Aquí, las condiciones climáticas y geomorfológicas hacen que se tenga mucha transparencia en el cielo y pocas noches nubladas. Además, el sitio debe estar a más de 2.000 metros de altura y Ampimpa está a 2.500, por lo que la calidad de las observaciones es excelente.

Si bien en Ampimpa las condiciones climáticas propicias se extienden de marzo a noviembre, se recomienda ir al observatorio durante el invierno. Los mejores cielos se ven en esa estación, por lo que al observatorio hay que ir abrigado. También hay que tener en cuenta la posición de los astros que va cambiando a lo largo de los días, las semanas y los meses. Si se llega un día sin luna o lejano a la luna llena, se tendrá una experiencia asombrosa.

Un fenómeno especial y que tiene mucha demanda es el que ocurre durante toda una semana en diciembre: la lluvia de estrellas, que se observan a simple vista, y que aseguran puede mostrar unas 30 estrellas fugaces por hora.

En el observatorio astronómico se están preparando con todo para el eclipse lunar que se dará el 19 noviembre. El inicio de eclipse será a las 3.02 AM y el máximo de eclipse a las 6.02 AM. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Quienes deseen ir hasta el observatorio se van a encontrar con un servicio que tiene todo incluido: cabaña privada con baño privado, merienda, cena, desayuno y almuerzo, wifi en toda el área del observatorio, agua caliente las 24 horas, actividades educativas y guías profesionales. Se abona solo el alojamiento y las comidas. Las restantes actividades son gratuitas y no forman parte del arancel abonado.

Otro importante evento se dará del 14 al 17 de mayo del año entrante. El eclipse total de luna es uno de los más esperados en la zona.

Más de 30 años enseñando

El observatorio fue creado en 1985 para la llegada del Cometa Halley, que tras la observación con sus dispositivos y cámaras fotográficas, se elaboró un material que fue distinguido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), de Estados Unidos.

Los dormitorios disponen de toda la ropa de abrigo que exige el lugar, y ningún turista comparte su espacio ni su baño con desconocidos, debido a los protocolos que impone el coronavirus, y de las diez cabañas disponibles se utiliza el 50%, en tanto el instrumental es desinfectado y sanitizado con rayos UV.

La jornada completa con hospedaje tiene un costo por persona, pero hay promociones que permiten a una familia utilizar el sistema de 4x3, en base cuádruple, con menores de cuatro años sin cargo y otra promoción ofrece un descuento de 12% para dos personas.

Para agendar

El Observatorio está a 150 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en el kilómetro 107,5 de la ruta provincial 307. Los precios y servicios están publicados en www.astrotuc.com.ar

$ 10.000

Por persona. Servicio todo incluido (cabaña, merienda, cena, wifi. Base cuádruple.

$ 12.000

Por persona. Servicio todo incluido (cabaña, merienda, cena, wifi. Base doble.

$ 80.000

Cuatro días de alojamiento y pensión completa para el eclipse total lunar de 2022.