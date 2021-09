En el mes aniversario de Eldorado se realiza la muestra “La historia de mi escuela en maqueta”

sábado 18 de septiembre de 2021 | 11:59hs.

Comenzó una muestra temática donde los establecimientos escolares cuentan su historia, el desarrollo de los mismos, y se puede observar, a escala, maquetas de las escuelas en la localidad de Eldorado.

La idea fue planteada a los directores de escuela que tienen su sede en Eldorado a fines de julio de 2021, como una manera de dar a conocer las particularidades de cada una de las escuelas.

Margarita Kummerer, ex directora de cultura del municipio, expresó “Realmente me parece una muy buena idea para rescatar una parte de la historia de Eldorado. Muchos no conocen la cantidad de escuelas, cuando comenzaron a funcionar, ni tan siquiera la existencia de algunas de estas escuelas”.

Los 21 establecimientos educacionales que participan de la muestra, confeccionaron una maqueta de su escuela y en los stands se puede encontrar. Fotos, archivos, o material de la historia de cada una de ellas.

“En nuestro caso, comenta Graciela Arzamendia de la Escuela 689, logramos que hubiera una gran participación de los alumnos en la confección de la maqueta y el stand. Nosotros tenemos una matrícula de alrededor de 350 alumnos donde casi todos participaron., y también logramos que los padres de los alumnos se involucren. Trabajamos durante todo el mes de agosto y las primeras semanas de septiembre para armar todo, y antes de presentarlo en la muestra hicimos una exhibición del stand en la propia escuela”.

Norma Radke, directora de la Escuela Nº 468 Juana Manso, explicó “En nuestro caso tenemos una matrícula de 548 alumnos, pero para la elaboración de la maqueta sólo lo hicimos con los alumnos de sexto grado. Primero hicimos un relevamiento completo de la escuela después de las últimas remodelaciones, y en base a eso armamos la maqueta. La respuesta de los alumnos a la iniciativa fue muy buena, incluso preparamos un pequeño video, de unos 5 minutos, que pasamos en una pantalla ubicada en nuestro puesto, donde se ven fotos históricas de la escuela. La verdad que es una iniciativa muy buena la que se tuvo”.

La muestra se lleva adelante en la Plaza Sarmiento del km. 9, desde el sábado 18 al lunes 20

inclusive.