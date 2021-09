Iguazú: vecinos se manifestaron en el Hito Tres Fronteras por la apertura del puente

sábado 18 de septiembre de 2021 | 11:53hs.

En la mañana de este sábado, desde las 9, un grupo de vecinos se reunieron sin banderas políticas en el Hito de las Tres Fronteras con el objetivo de visibilizar su reclamo de apertura del paso de Frontera Puerto Iguazú-Foz do Iguazú por el puente internacional Tancredo Neves. Los vecinos ya anticiparon una nueva manifestación para el 25 de septiembre.

En esta oportunidad además de posicionarse en un sector donde se encuentran a las cámaras de un canal de televisión para visibilizar el reclamo, un grupo de personas se posicionaron can lanchas en el rio con banderas buscando generar mayor presión, no obstante las cámaras no fueron puestas al aire.

En este marco Omar Masulo uno de los vecinos auto convocados informo que ya están convocando a los vecinos de foz do Iguazu y Ciudad del Este y Presidente Franco para que se unan al pedido con una manifestación pacifica en los diferentes Hito el próximo sábado 25 de septiembre a las 9 de la mañana.