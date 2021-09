Emmys 2021: cuáles son y dónde ver las series nominadas a mejor drama

sábado 18 de septiembre de 2021 | 15:00hs.

Este domingo 19 de septiembre se realizará la entrega de los premios Emmys 2021. Una ceremonia que premia lo mejor de la televisión estadounidense. Entre ello las mejores series dramáticas.

La pandemia del Covid-19 hizo que los Emmys 2020 fueran llevados a cabo de manera remota. Este año las cosas volverán a la normalidad, la ceremonia será llevada a cabo en el Microsoft Theater y la va a conducir el actor y comediante Cedric the Entertainer. En Argentina la transmisión podrá verse a partir de las 20hs por las señales: TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original)

Cabe recordar que la última serie ganadora en la categoría drama, "Succession" (HBO) este año estará ausente ya que su tercera temporada no salió al aire aun. Eso abre un abanico de posibilidades entre las nominadas, siendo "The Crown" de Netflix una de las principales candidatas.

A continuación les dejamos el listado de cuáles son las 8 series candidatas a mejor serie dramática y dónde verlas.

The Boys



La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva. A pesar de estar nominada en la categoría drama, posee toques de humor negro unico que la convierten en una rareza dentro de las nominadas. Desarrollada por Eric Kripke esta basada en el comic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson. Esta protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, y Laz Alonso, entre otros. Disponible en Amazon Prime Video.

Bridgerton



La serie es una combinación entre Gossip Girl y Downton Abbey y sigue a Daphne Bridgerton y un grupo de mujeres de alta alcurnia que son presentadas en sociedad con el objetivo de encontrar un buen partido para contraer matrimonio. Con el ánimo de seguir los pasos de sus padres y encontrar el verdadero amor, las perspectivas de Daphne parecen inicialmente esperanzadoras. Pero todo empieza a desmoronarse cuando sale a la luz un diario repleto de escándalos sobre la alta sociedad escrito por la misteriosa Lady Whistledown que lanza calumnias sobre Daphne. Protagonizada por Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel y Jonathan Bailey, esta disponible en Netflix.

The Crown



La serie comienza con la coronación de la joven reina Isabel, quien debe lidiar con los asuntos de Estado y su vida personal, dos mundos que chocan como nunca hubiera imaginado. Hacia la segunda temporada, con la llegada de nuevos tiempos, se documenta la lucha por mantener a flote las tradiciones mientras explora un mundo en constante cambio. En la tercera, se describe cómo la familia real lidia con conflictos y traiciones durante las décadas de los 60 y 70; y para la cuarta, ya situada en los años ochenta, Isabel tiene diferencias con la primera ministra Margaret Thatcher mientras el príncipe Carlos empieza un accidentado matrimonio con Diana Spencer. La última temporada esta protagonizada por Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies. Esta disponible en Netflix

The Handmaid's Tale



En un futuro distópico donde se ha implantado una dictadura fundamentalista, una joven se ve forzada a vivir como una concubina para dar hijos a su señor. En esta nueva sociedad, conocida como la República de Gilead la mayor parte de los valores modernos occidentales han quedado desterrados. La mujer pasa a un segundo plano, siendo prácticamente un objeto cuyo único valor está en sus ovarios, ya que hay un problema de fertilidad en Gilead. La serie es una adaptación de la novela de Margaret Atwood. Esta protagonizada por Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Max Minghella e Yvonne Strahovski. Esta disponible en Paramount+.

Lovecraft Country



Atticus Black comienza un viaje por carretera en los años 50 junto a su amiga Letitia y su tío George en busca de su padre desaparecido. El viaje se convertirá en una lucha por la supervivencia, afrontando el racismo de la América blanca de la época, así como una serie de monstruos que podrían haber salido de un libro de Lovecraft. La serie esta basada en la novela de 2016 de Matt Ruff. Esta protagonizada por Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance y Michael K. Williams. Disponible en HBO Max.

Pose



"Pose" es una serie sobre la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ+ y de género inconformista de la ciudad de Nueva York en la década de 1980. Los personajes destacados son bailarines y modelos que compiten por trofeos y reconocimiento en esta cultura underground, y que se apoyan mutuamente en una red de familias elegidas conocidas como Houses. Esta protagonizada por Billy Porter, Mj Rodriguez, Indya Moore y Kate Mara. Esta disponible en Netflix.

The Mandalorian



"The Mandalorian" tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de los acontecimientos narrados en "Return of the Jedi" y sigue a un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. Din Djarin es un mandaloriano cazarrecompensas al que se le encomienda la emisión de capturar a un niño con el que se terminará encariñando y hará todo lo posible por mantenerlo a salvo. Protagonizada por Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Sasha Banks y Carl Weathers, entre otras. Disponible en Disney+.

This Is Us



Jack y Rebecca Pearson son un matrimonio a punto de tener trillizos. Kevin es un actor de moda que, a sus 36 años, atraviesa una crisis personal. Kate es una chica obsesionada con adelgazar. Por su parte, Randall ha encontrado lo que llevaba buscando desde hacía mucho tiempo: a su padre biológico. La serie se lleva a cabo principalmente en el presente y utiliza flashbacks para mostrar el pasado de la familia. Esta protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley y Sterling K. Brown. Disponible en Amazon Prime Video y Star+.