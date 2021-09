Herrera Ahuad insistió en que el freno para abrir las fronteras es nacional

sábado 18 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad volvió a remarcar que “si tuviese el poder de abrir un puente, ya hace un mes tendría abierto el puente Tancredo Neves”. Lo hizo ayer, en el marco de la presentación de la nueva edición del programa Ahora Mamá, que estará vigente los próximos 15 y 16 de octubre en Misiones (ver El Ahora Mamá...).

En esa oportunidad, el mandatario provincial se refirió a la visita del ministro de Relaciones Internacionales de Paraguay Euclides Acevedo y sostuvo que el eje central del diálogo no solo fue la apertura de la frontera Posadas-Encarnación, sino también el papel del sistema sanitario para la asistencia de patologías, las posibilidades de áreas de desarrollo económico entre ambos países y los reclamos de la zona aduanera especial (más información en página 7).

“El canciller está visitando la mayoría de las provincias argentinas que tienen límites con Paraguay, no fue una agenda exclusiva en lo que hace al área de apertura de puente, sino que pudimos cotejar otras cuestiones que son muy importantes para la provincia de Misiones. He tenido la oportunidad de mostrarle lo que en la historia reciente de la provincia de Misiones se ha podido generar en base a la integración regional con los hermanos paraguayos. Hemos mostrado estadísticas de sistema sanitario de la provincia, las respuestas que damos en patologías que no se pueden resolver en localidades paraguayas, también hablamos de posibilidades de desarrollo económico en conjunto con el Paraguay”, mencionó Herrera Ahuad.

Cuestión federal

En tanto, aclaró que la cuestión de fronteras no es una decisión que la pueda tomar el gobierno provincial, puesto que se trata de una política de orden federal argentina. “Ellos por ahí tienen la idea de que es el gobernador el que no quiere abrir la frontera, pero nosotros le dejamos en claro que tiene que ver con una cuestión federal, del gobierno nacional. Si fuese por este gobernador ya estaría abierto el puente Tancredo Neves, porque es la voluntad de este gobernador que eso se dé y ha sido pedido”, dijo.

Al tiempo que agregó: “O sea que mostré que no se trata de un capricho de un gobernador provincial sino que tiene que ver una decisión de política que lleva adelante el gobierno nacional”.

Asimismo volvió a ratificar que “si esto dependiera de mí, Iguazú ya tendría que estar abierto, porque lo he planteado, he mandado lo protocolos, insisto todos los días en las comunicaciones con las áreas que corresponde y todavía no lo hemos logrado”.

“Entonces es algo que tiene que gestionar el gobierno central de Paraguay con el gobierno central de Argentina; y a nosotros, si llegado el momento nos piden opinión, la volveremos a dar como lo hicimos en base a las necesidades que tiene la provincia de Misiones”, cerró el gobernador.

Como se recordará, Herrera Ahuad viene insistiendo en la apertura del puente Tancredo Neves que une Iguazú con la ciudad brasileña Foz de Iguazú, basada en la estable situación sanitaria que mantienen ambas márgenes, lo que –como se había aclarado desde la Provincia- no es igual a la que se puede encontrar en Encarnación. “Tenemos una solicitud ante Nación con protocolos establecidos, con un gobernador que todos los días pide respuestas para la reapertura de un corredor turístico seguro, con un protocolo enviado y con documentaciones sobre la situación sanitaria”, destacó el mandatario.

Hace casi un mes, cuando Misiones envió formalmente a la Jefatura de Gabinete el protocolo sanitario para permitir el ingreso diario de 800 extranjeros con previa reserva en Iguazú y con testeos negativos para Covid-19, se recalcó que “Iguazú es uno de los municipios de la provincia con más tasa de inmunización tanto con la primera como con la segunda dosis, con un hospital modular y con camas críticas disponibles”.

