El Consejo del Salario subirá el haber mínimo un 46 por ciento

sábado 18 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

En la vorágine de deliberaciones, medidas, evaluación de cambios en el gabinete nacional y más en medio de la crisis trascendió que la modificación del salario mínimo será del 46%.

Algunos medios habían anticipado hace algunos días que la modificación del SMVM no sería inferior al 10%, con lo cual el piso de ingreso para los trabajadores registrados del país sintonizaría con algunas paritarias selladas en 2021. Con el 46% el haber mínimo quedará en $32.367.

El Ministerio de Trabajo oficializó ayer el adelanto de la reunión del Consejo del Salario para el 21 de septiembre, con el objetivo de definir un aumento del haber mínimo y de los montos de la prestación por Desempleo, que se formalizó a través de la Resolución 8/2021, publicada en el Boletín Oficial.

La convocatoria estaba prevista para el 30 de este mes, pero el gobierno decidió anticiparla en casi diez días.

Salario mínimo 2021

La última actualización del haber mínimo se concretó en abril y fue del 35%, a abonar en siete tramos: para febrero 2022, iba a llegar a $29.160.

Pero a raíz de la persistente inflación, el gobierno decidió adelantar las actualizaciones, para llegar a esa cifra este mes.

El Poder Ejecutivo insiste con que este año, los salarios deben ganarle a la inflación, que se ubicaría cerca del 50%.

Según los últimos datos difundidos por el Indec, los salarios subieron 2,3% en junio último, por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 3,2%.

“Modificase la fecha de la convocatoria establecida por la Resolución 7/2021, convocándose en consecuencia a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a reunirse en sesión plenaria ordinaria el 21 de septiembre de 2021, a las 15, a celebrarse mediante plataforma virtual”, según el texto oficial.

Trabajo estableció también la convocatoria a una segunda sesión para las 16.30 del mismo día.

Además, fijó como Orden del Día: designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo.

Esa Comisión se reunirá el martes próximo a las 14 de manera virtual y tendrá la potestad de definir el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.



Un salario mínimo no evita la indigencia

En agosto, un salario mínimo no alcanzó para mantener a una familia por fuera de la indigencia. Un hogar que percibió el SMVM no llegó así a cubrir las necesidades alimentarias básicas. Y es que la línea de la indigencia para una familia de cuatro integrantes trepó hasta $29.213 en agosto y el salario mínimo estuvo en $28.080. El 1 de septiembre saltó hasta $29.160, lo que tampoco alcanzó para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). La familia tipo a la que se refiere el informe del Indec está formada un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.