Néstor García, la charla con Campazzo, su primer asistente y la mira en Carlos Delfino

viernes 17 de septiembre de 2021 | 8:12hs.

Néstor “Che” García es el nuevo entrenador del seleccionado nacional argentino de cara a un proceso que tendrá por delante nuevos desafíos entre los que se encuentran las ventanas clasificatorias para el Mundial del 2023, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia y que comenzarán entre el 20 y el 30 de noviembre.

En una conferencia de prensa realizada a través de zoom, organizada por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) de la cual Télam formó parte, García se refirió a la conformación de su staff de trabajo y donde confirmó a su primer colcaborador hasta el momento.

Leonardo Gutiérrez -actual entrenador principal de Ciclista Olímpico La Banda de la Liga Nacional- "es la única persona confirmada en mi cuerpo técnico".

"Con “Leo” fue el único que hablé para que sea parte del staff, pero todos los entrenadores tienen abiertas las puertas. Esto fue muy pronto, y cuando salió mi nombramiento lo llamé a él, con el cual como jugador hizo mucho por mí y un entrenador que supo lo que es ganar en Argentina, estar junto a la Generación Dorada, ser campeón y ahora viene de hacer un gran trabajo con la U16 y es ADN argentino", afirmó el bahiense del joven entrenador.

Por otro lado, García, afirmó este jueves que hablará con todos los jugadores, aunque ya confirmó que primero lo hizo con el base de los Denver Nuggets de la NBA, Facundo Campazzo.

“Tengo los teléfonos de todos, voy a empezar a llamarlos de a poco. Ya hablé con Campazzo y lo haré con todos”, indicó.

“Tuve una charla divina con él, lo conozco de antes, estuvimos en Chaco jugando el Sudamericano, nos enfrentamos en España y lo respeto muchísimo. Me encanta como es él y su forma de ser”, detalló el DT en su primera conferencia de prensa.

"Del resto no hablé con nadie y veré que la gente que sienta que puede estar. Porque hay muchísimos, pero la gente que puedan acompañar este proceso", remarcó el entrenador que se encuentra en Estados Unidos, luego de su salida desde Puerto Rico y a partir de la próxima semana estará en la Argentina para poder dialogar con algunos basquetbolistas y entrenadores de dichos jugadores con los que pueda dialogar para confeccionar la lista para la Ventana FIBA, que podría disputarse en Argentina.

Carlos Delfino, en cuenta para el nuevo proyecto

En otro lapso de la charla, el ex entrenador campeón con Peñarol de Mar del Plata en 1994 de la Liga Nacional y ante la consulta de Télam sobre si desde qué lugar contará con el escolta santafesino Carlos Delfino, el entrenador bahiense fue contundente y admitió que “va a ser parte de este proceso, estoy seguro".

"A Carlitos lo adoro, lo quiero con mi alma y también lo respeto. Siento que él me apoyó mucho, tenemos siempre mucha comunicación y el otro día hablando con él me dijo que me va a apoyar lo que necesite. Sabe lo que soy como persona y cree en todo lo que podemos lograr ahora y que estaba a la órden", reconoció sobre el integrante de la Generación Dorada que juega para el Victoria Libertas Pesaro de la Lega Basket Serie A italiana.

En relación al equipo que se vendrá luego del magro desempeño en Tokio 2020, afirmó que será "fuerte desde la defensa".

"Debemos hacerlo así, ser muy fuertes en todo el perímetro, chocar, ser agresivos con el balón y las ayudas. En ataque podemos jugar y tocar la pelota por todos lados, jugar al extra pase, algo que nos identificó siempre. Tenemos que hacerlo desde el juego, generándolo, no tenemos especialistas tiradores y por eso que debemos hacer foco en propiciar una buena selección de tiro", analizó el ex San Lorenzo de Almagro.

“A mí me parece que se pude jugar de muchas maneras y creo que uno se tiene que hacer cargo del juego. La manera de hacerse cargo es adaptándose a lo que tiene y sabiendo con que cuenta y con que no. Ninguna tendencia está por encima del juego, asimismo para entrenador o jugador”, apuntó.

Por otra parte, el 'Che' será parte de la reconstrucción ya sin Luis Scola, campeón olímpico y capitán del equipo hasta hace un mes, se refirió a la salida del referente.

“Sabemos que es un ciclo nuevo donde se va Luis y todo lo que significa por su legado, sino que también se va nuestro líder, nuestro hombre grande y el goleador. Entiendo que nosotros tenemos material de primer nivel y contamos con grandes jugadores que tienen un gran nivel internacional. Nos falta gente grande, pero Argentina siempre se las arregla para competir con cualquiera", lamentó.