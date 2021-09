Un jueves valiente

viernes 17 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Cual monje exorcista Iván Noble desató una ola de euforia y algarabía en cada espectador que anoche atestiguó la vuelta de los shows casi como los que conocíamos prepandemia. Con un auditorio Montoya repleto -por protocolo al 70%-, la ovación no se hizo esperar. Pasadas las 21, tras la larga fila y los trámites ‘preventivos’ el cantautor, también ávido de espectáculos, empezó sin pausa a entonar algunos de sus más conocidos éxitos. “Si ustedes supieran qué alegría es de a poquito estar en los escenarios, viajar a ciudades que ya a esta altura queremos de tanto venir. Para nosotros es muy importante de a poco ir retomando el oficio. Si ustedes no están ahí, la verdad es una porquería, jamás está terminado este oficio si no están ustedes del otro lado”, dijo.