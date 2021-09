Bolsonaro participará en la Asamblea de la ONU

viernes 17 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó ayer que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, podrá participar en la Asamblea General este mes a pesar de que no está vacunado contra el coronavirus, un día después de que el gobierno de Nueva York decretara que es obligatorio un certificado de inmunización para participar en eventos públicos.

“Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar en la ONU”, declaró Guterres.

El secretario general agregó que la “inmensa mayoría” de los participantes en la 76ª Asamblea General ya fueron inmunizados contra el Covid-19.

Está previsto que Bolsonaro pronuncie el primer discurso de la asamblea el próximo martes en Nueva York, como es la tradición con Brasil, mientras que el segundo expositor será Joe Biden, quien recibió la vacuna.