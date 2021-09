Pepe Cibrián Campoy llega con su unipersonal a Misiones

viernes 17 de septiembre de 2021 | 2:03hs.

Ocurrente, disparatado, con el histrionismo del teatro pero reflexivo defesor de los derechos. Marica respetado, cosa que entiende no es poco en un país que se llama progresista pero no termina de evolucionar socialmente. Pepe Cibrián, el padre del teatro argentino sigue dando cátedra desde las tablas y hoy, a los 73 años se apronta para conocer Misiones y sus maravillas.

Llega, de la mano de la productora local Había una vez -que trabajaron también con la obra Juana la Loca-. Su presencia se justifica en la presentación de uno de sus espectáculos más significativos: ¡Habla, Marica!.

El multipremiado y exitoso unipersonal poético dramático, versa sobre las últimas horas vividas entre Federico García Lorca y su asesino. El componente político y personal se cuela en este homenaje a uno de los más grandes dramaturgos de la lengua española, muerto por su condición de género.

En el marco de la gira que está haciendo con este show por todo el país, el actor y dramaturgo pisará Tierra Colorada y aprovechará para descansar de las presentaciones rodeado de naturaleza.Tal como adelantaron a este matutino, no se perderá de conocer las Cataratas del Iguazú, San lgnacio y algunos alrededores.

Marica somos todos

‘‘Marica implica no sólo la condición de Federico García Lorca por lo cual fue asesinado sino del alma, la creatividad, el arte, la grandeza de todos aquellos que a través de sus obras y aún a costa de su propia vida modificaron la historia del hombre’’, expone Cibrian Campoy en su sinopsis.

Habla Marica se inspira en el emotivo y recordado texto que el propio Cibrián entonó en 2010 en el Congreso de la Nación en medio de la campaña a favor del matrimonio igualitario. Cual emblema, el monólogo llegó a los corazones de muchos, plantea y logró cambiar algunas- no todas- las cabezas. Sin embargo, siempre con un mensaje esperanzador, Pepe entiende que esta punta del iceberg, este pequeño gran paso dio y da lugar a un futuro más inclusivo.

Tal como refleja la hoja de ruta de la obra, tras ser presentada en la Facultad de Medicina en 2010, saltó al circuito comercial, con una gira que lo llevó por diversas ciudades del país. E incluso realizó una gira internacional donde Cibrián fue invitado por el alcalde de Fuente Vaqueros, pueblo donde nació Lorca, en el marco de la Semana de homenaje de su natalicio. Recibió las nominaciones a los premios ACE a la Mejor Obra para un Solo Personaje; premios Florencio Sánchez como mejor autor y mejor actor en unipersonal; el premio María Guerrero al mejor autor, entre otros.

Ahora, llega a Misiones el 15 y 16 de octubre, con nuevo envión y tras un año de encierro atípico. Celebrando la vuelta a las salas, Pepe consideró “Un placer seguir presentando esta obra que me ha dado tantas satisfacciones”.

Además, en la previa a las funciones al público, dictará un taller intensivo de actuación, dónde actores y artistas locales van a poder aprender sus técnicas de interpretación.

Marica es una defensa para todo aquel que sea diferente.Marica implica no sólo la condición de Federico García Lorca por lo cual fue asesinado sino del alma, la creatividad, el arte, la grandeza de todos aquellos que a través de sus obras y aún a costa de su propia vida modificaron la historia del hombre.

Marica no sólo es un unipersonal, es un gran espectáculo pleno de actores, historias, de vivencias, que lo interpreta ¿un solo actor?

Marica es un fusil escondido que es revelado de su denuncia.

Marica es una bala perdida, es un agujero premeditado de donde no sólo brota sangre, sino ideas, pensamientos.

¿Qué más peligroso para el poder necio que aquellos que piensan?

Marica soy yo, marica sos vos, marica somos todos aquellos que apostamos al amor, a la convivencia y al sentido único de la creación de Dios, enuncia Cibrián Campoy, para alentar el despertar de todos los misioneros.

Para agendar.

Habla Marica se verá el 15 y 16 de octubre a las 21, en Sala Mandové. Las entradas estarán a la venta desde el lunes 20 a 1000 pesos. Para obtener formas de pago e información sobre el taller intensivo y las funciones se pueden comunicar por WhatsApp al 3764640864 (Compañia Artística Había Una Vez).