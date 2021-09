Escuelas comienzan a prepararse para implementar más presencialidad

jueves 16 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El anuncio del gobernador Oscar Herrera Ahuad sobre la posibilidad de volver a la presencialidad plena en las escuelas desde octubre disparó un sinnúmero de consultas en los establecimientos escolares como reuniones entre el personal docente, para reorganizar horarios y burbujas de alumnos.

Si bien los directivos consultados de Posadas advirtieron que no se avanzará con cambios sin instrumento legal, ya están revisando el calendario. Luego de un 2020 de clases virtuales y un 2021 caracterizado por la bimodalidad, virtual y presencial, impuesta por la pandemia de Covid-19, ahora las instituciones se preparan para el retorno al aula de la matrícula completa toda la semana.

En ese sentido, según el seguimiento del Consejo General de Educación (CGE), los casos fueron mínimos y no se dieron en la escuela, sino que eran contactos estrechos de positivos.

El escenario que presenta septiembre es alentador: se mantiene el descenso de muertos por coronavirus, los contagios, los pacientes con el virus activo y la ocupación de camas críticas ronda entre 35 y 38%.

Justamente, ayer el mandatario provincial volvió a referirse a la presencialidad y señaló que las escuelas están en condiciones de comenzar desde la semana próxima, antes de octubre. De manera que el Comité Científico, presidido por Vicegobernación, se reunirá hoy a las 13 para reducir el distanciamiento escolar de 1,50 metros a 90 centímetros.

Por su parte, Amalia Faut, una de las voceras del grupo de padres nucleados en Padres Organizados Misiones, que desde el año pasado reclama más presencialidad en las aulas misioneras, señaló: “Celebramos el anuncio, pero por qué hay que esperar, por qué no se vuelve antes. No entendemos qué es lo que frena tomar la decisión de volver a la presencialidad, porque los números que nos mostraron justamente hablan de que los contagios no se dieron en el aula”.

“Se habla de bimodalidad, pero la realidad es que no todos los chicos y no todas las escuelas implementaron el mismo sistema. Hay escuelas que pudieron tener una semana presencial y la otra semana tareas o tareas en el aula virtual; y otras escuelas implementaron lunes y martes de todas las semanas para un grupo y los otros días para otro grupo. La verdad es que ninguna de las dos situaciones garantiza la continuidad pedagógica. Esto significó que se necesite recurrir a una maestra particular”

Revisar horarios

En Jardín América, en la Epet N° 7, están ya debatiendo sobre la presencialidad total en el aula. Al respecto, Margarita Zubczuk, vicedirectora del establecimiento educativo, comentó: “Estamos viendo, porque los cursos son numerosos, vamos a organizar y mantener la compostura cuidando las medidas sanitarias y de esta manera podemos avanzar”.

A su vez, comentó que los chicos necesitan completar su carga horaria y para los docentes sería mejor el trabajo, al no tener dos o tres burbujas.

En tanto que en la Escuela Superior de Comercio N° 2 Independencia Nacional, su directora, Olga San Emeterio, mencionó: “Por el momento son solamente rumores y evaluaremos una reunión como para definir este tema que implica una charla con todos los docentes de nuestro establecimiento”.

A su vez, la rectora de la Comercio sostuvo que han recibido consultas por parte de los tutores del alumnado que asiste a la institución, respondiendo que por el momento no hay algo concreto.

En Bernardo de Irigoyen en la mayoría de las escuelas estarían dadas las condiciones de volver a la presencialidad plena .

En diálogo con El Territorio, Hugo Gauna, secretario escolar, afirmó: “En realidad las escuelas rurales, que son la mayoría en nuestro municipio, ya están avanzando mucho en cuanto a la preparación para la vuelta a la presencialidad plena, porque tienen el espacio físicos para hacerlo y como se dio una disminución de los casos de coronavirus en el municipio y existe un importante número de la población vacunada, entonces creo que se puede avanzar en ese sentido, con la presencialidad plena”.

A lo que agregó: “Sí habría que reajustar algunos detalles es en algunas escuelas de la zona urbana que tengan más de 25 alumnos por aula, de todas maneras son muy aislados esos casos, pero en términos generales estarían dadas las condiciones de regreso a la presencialidad total en la mayoría de las escuelas de Irigoyen, siempre que se respeten los protocolos sanitarios establecidos, además ya es una necesidad que el alumno esté en contacto a diario con sus docentes y viceversa, por eso es muy importante avanzar en ese sentido”.



Se reúne hoy el Comité Científico

Desde Vicegobernación confirmaron que el Comité Científico se reunirá hoy a las 13 para autorizar la reducción del distanciamiento social en el aula teniendo en cuenta la situación epidemiológica sanitaria actual.

Actualmente, más de 45% de los alumnos asiste todos los días en la provincia, salvo aquellas ubicadas en distritos más grandes, como Posadas.

Según el gobernador Oscar Herrera Ahuad, están las condiciones dadas para que a partir de la semana próxima se acreciente la presencialidad. Se redujeron hasta un 90% los testeos, el 100% de los docentes está vacunado y avanza la vacunación en los adolescentes.

