Qué ver, leer y escuchar

jueves 16 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El gran maestro

Space desde las 13.25

En los años 30, un respetado maestro de artes marciales debe transmitir sus conocimientos de kung fu a jóvenes guerreros chinos durante la invasión japonesa. Basada en hechos reales, la historia del sabio Yip Kai Man.

Premios Tony

Film & Arts

El domingo 26 a las 20 se transmitirá la 74ª edición de los premios Tony, y luego Broadway’s Back!, un espectáculo que celebra con grandes talentos el regreso del teatro en vivo y donde se entregarán los tres premios principales de la noche.

El nudo de Windsor

S. J. Bennett

La reina Isabel II investiga un misterioso asesinato. Una mezcla perfecta de miss Marple y The Crown.

Isabel II ultima los preparativos de las celebraciones de su nonagésimo aniversario pero de repente se convierte en investigadora.

Las primas

Aurora Venturini

Una inolvidable familia compuesta por mujeres, en una novela mítica que destila ternura y mala leche. supuso el descubrimiento y la consagración de su autora, a los 85 años: ciertamente, nunca es tarde si la novela es buena.

Brindo

Mario Batista

La inspiración de cuarentena se nota en cada estrofa, donde Mario quiso trasladar todo lo que sintió y pasó en pandemia, y buscarle el lado positivo a cualquier prueba u obstáculo que le tocó superar.

The band

Camino

El esperado álbum muestra el sonido electrizante de guitarras del trío de pop-rock, que apareció por primera vez en su EP tryhard de 2019, que incluía los temas favoritos de los fans Daphne Blue y See Through.