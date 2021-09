Barcelona: hallan el cuerpo del argentino que asesinó a su hijo

jueves 16 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El cadáver del argentino Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, quien asesinó el 24 de agosto a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona, fue hallado por la policía local en las inmediaciones del aeropuerto barcelonés de El Prat.

El parricida, que estaba desaparecido desde el día del crimen, aparentemente se suicidio, informó la prensa española. La última vez que fue visto con vida fue en el aeropuerto, a donde llegó en taxi tras dejar el hotel donde fue encontrado el cuerpo sin vida de su hijo, a quien mató para vengarse de su ex esposa.

“El hombre no llevaba consigo su pasaporte, porque este fue hallado en uno de los domicilios registrados, aunque en un primer momento se creyó que Álvarez Giaccio había tratado de huir de Barcelona en avión”, recordó El Periódico.

Inicialmente se creyó que el parricida había planificado la huida, pero cuando se encontró el pasaporte en su domicilio esa teoría fue abandonada por los investigadores.

Lo que sí había elegido premeditadamente fue el sitio donde cometió el crimen: el hotel donde se había celebrado la boda con la madre del niño, con quien estaba en trámites de separación desde hacía poco, destacó el diario español.

“En el hotel encontrarás lo que te mereces”, le escribió Martín Ezequiel Álvarez Giaccio en un mensaje a la madre del niño.

Borró su pasado

Agentes de Interpol bucearon en el pasado del argentino en Buenos Aires, pero no encontraron casi nada. Había borrado todo vínculo que lo unía al país.

El asesino fue hábil al escapar, pero su identidad se conoció inmediatamente: las cámaras de seguridad del hotel lo registraron asomándose al pasillo, mirando de un lado a otro, sin pantalones. La escena posterior lo muestra saltando un cerco para escapar del edificio en el que mató al nene. Llevaba una remera gris, jeans y zapatillas rojas. Se supo, después, que tomó un taxi hacia el aeropuerto de El Prat, pero no pudo ingresar: no tenía la documentación exigida para hacerlo.

El amplio operativo desplegado sobre la ciudad española de los Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña, y la Guardia Española, no tuvo resultados entonces. Creen que Giaccio tenía bien planeado el crimen y estudiada la forma en la que huiría.

Álvarez Giaccio, que trabajaba en el sector financiero de Barcelona, cortó todos los vínculos afectivos en Buenos Aires, donde residía. Desde que se fue a España con sus padres, hace 20 años, no tuvo más contacto con amigos ni compañeros de colegio o estudios. No tendría tampoco nexos familiares y no tiene hermanos. Era hijo único.

En dos décadas sólo regresó al país en 2014, pero estuvo poco tiempo: vivió por un año, con su familia, en una casa de Buenos Aires.