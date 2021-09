"Aprenda RCP gratis", la iniciativa de enfermero posadeño que busca concientizar a la población

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 12:05hs.

La mañana del lunes 23 de agosto se produjeron dos fallecimientos por paros cardiorrespiratorios en la vía pública en diferentes puntos de Posadas. Sobre la calle 97 en su intersección con calle 120 un hombre de 62 años falleció producto de una deficiencia cardiaca sin presencia de testigos, pocos minutos después, otro caso similar ocurrió en plena plaza 9 de Julio cuando un hombre de 54 años se desvaneció y luego murió por un paro cardiorespiratorio frente a los ojos de las personas que circulaban en hora pico en la capital misionera, sin que ninguno de estos pueda asistir con una maniobra de RCP.

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de las maniobras de RCP, el joven enfermero universitario, Federico Brítez, y actual jefe de enfermería en el hospital Baliña, tomó la iniciativa de brindar clases gratuitas de primeros auxilios en espacios públicos de la ciudad de Posadas.

“Esta iniciativa nace por mi pasión por enseñar y también tiene dos objetivos principales: el primero concientizar a la población sobre la importancia de saber RCP, ya que aumenta en un 90 por ciento las probabilidades de que las personas sobrevivan si nosotros iniciamos el RCP en ese primer minuto ocurrido el paro cardiorespiratorio, ese primer minuto que se denomina Minuto de Oro; el segundo objetivo es visibilizar las tareas de la enfermería como educador sanitario de la población, que muchas veces se relaciona que solo trabaja en el hospital con gente enferma, pero el enfermero también trabaja con la comunidad en lo que es la enfermería comunitaria y haciendo hincapié en lo que es la prevención y la promoción de la salud”, explicó el joven enfermero en diálogo con El Territorio.

A su vez contó que desde hace más de un mes la mayor parte de su tiempo libre ocupa para educar a la población en primeros auxilios, también en educación sexual, alimentación saludable, y otras aristas que sirven a la sociedad para mejorar la calidad de vida.

“Hasta el momento todavía no se dio la oportunidad de que alguien me diga que puso en prácticas las maniobras de RCP que les enseñe, pero sí una vez un niño de 12 años me dijo ‘gracias por lo que me enseñaste ahora con esto puedo salvar una vida’ y con eso creo que valió todo el trabajo que uno viene realizando”, recordó.

En cuanto a la continuidad del proyecto, Brítez aclaró que seguirá dando clases gratuitas en espacios públicos “hasta el día que me canse”. Mientras, se prepara para defender su trabajo final y sumar el reconocimiento personal más importante de su vida, el título de Licenciado en Enfermería.