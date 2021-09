Pozo Azul: tormenta destruyó sus invernáculos y pide asistencia

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 10:37hs.

A medida que pasan los días y debido a las distancias y problemas en la red de telefonía móvil, el número de damnificados por la tormenta registrada en la noche del lunes va en aumento. En este caso, un productor de Portón Viejo, Pozo Azul, hizo saber a El Territorio, sobre los daños provocados por los fuertes vientos que dejaron por el suelo la estructura de sus invernáculos donde se desarrollaban hortalizas, que representan la subsistencia de la familia.

Adán Marco, hace poco más de un año decidió invertir y con mucho esfuerzo logró construir dos invernáculos, cada uno de 50 metros de largo por 7 metros de ancho, cuya estructura fue destruida por completo, dejando a las plantas de lechuga, pimiento y tomate al descubierto, situación que perjudica el desarrollo de dichas plantas ya que están pensadas para ser cultivadas bajo cubierta.

La familia, integrada por dos adultos y tres menores, es de escasos recursos, para construir dichos invernáculos vendieron bueyes, vacas e incluso utilizaron ingresos de la Asignación Universal a fin de apostar a una alternativa que permita una renta y mejorar la calidad de vida del núcleo. El proyecto avanzaba muy bien, siendo alentador ver el crecimiento de las hortalizas, que presentan excelente calidad ya que son cultivadas de forma orgánica, poniendo de manifiesto el esfuerzo de los integrantes a fin de lograr una buena producción.

Lamentablemente, la tormenta los afectó y las fuertes ráfagas destruyeron los invernáculos, no así las plantas, pero de no recibir asistencia, el tomate y pimiento, pueden echarse a perder. “Fue una gran pérdida para nosotros, la tormenta destruyó algo que nos costó mucho lograr, vendimos animales y hasta usamos del salario de los chicos, hoy no tenemos cómo comprar nuevamente estos plásticos para volver a armar la estructura, necesitamos que está vez nos ayuden” indicó en diálogo con este medio, el productor Adán Marco.

Así como los materiales que necesita para rearmar los invernáculos, tales como plásticos, maderas y clavos, el productor carece de un buen sistema de riesgo, que hasta el momento supo palearlo “Tenemos muy buena agua, pero la fuente está a 300 metros de la casa, tengo una bomba chica y un tanque chico, que no alcanza para abastecer los invernáculos y la vivienda, sería de gran ayuda poder recibir una bomba más grande y un tanque. Hace unas semanas me ayudaron con mangueras desde el Ministerio del Agro pero lo más necesario para mejorar el sistema de riego es la bomba y tanque” señaló Marco.

El objetivo del proyecto fue producir a gran escala, tanto que junto al invernáculo cuentan con 3 mil plantas de repollo además de una importante cantidad de acelga, zanahoria y zapallo, productos que pretende comercializar en la zona y en el mercado concentrador de Eldorado.

El mencionado paraje junto a picada Unida, fueron dos de los puntos más afectados por el temporal en Pozo Azul, siendo damnificadas más de tres viviendas y cuatro galpones de tabaco. La municipalidad en horas de la mañana de este miércoles finalizó con la colocación del techo de la tercera vivienda donde además asistieron a los damnificados con frazadas, colchones y mercadería.