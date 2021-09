Detectan falsificación de documentación en ventas de autos y motos

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 5:15hs.

Una nueva metodología de estafa a la hora de realizar transacciones con vehículos fue alertada por parte de la Cámara de Mandatarios de Misiones (CMM). Desde este ámbito, pudieron comprobar en algunos trámites que llegan a sus despachos profesionales la falsificación de firmas de agentes del Registro de la Propiedad del Automotor, fundamentalmente provenientes de otras provincias.

El presidente de la CMM, Roberto Delgado, en diálogo con El Territorio dijo que en su caso “ya son tres los clientes que han llegado con documentación apócrifa luego de realizar alguna transacción con vehículos y pudimos entre los colegas constatar operatorias similares en varias localidades de la provincia de Misiones” reflejó el gestor.

Explicó que “la estafa se inicia en la compra de buena fe de un automóvil por parte de alguien y por ahí el vendedor tiene el 08, el título y cédula, pero detectamos que la firma de los encargados del registro de certificado no es verdadera”.

Añadió que en el caso de los profesionales colegiados dentro de la CMM “tenemos la herramienta que es la página de la Dirección Nacional donde podemos detectar si la firma del encargado del registro dónde fue certificar la firma del vendedor, es verdadera o no y también en el título digital siempre en la parte de atrás dice datos complementarios y aparece”.

De otra provincia

La metodología se da con el formulario 08 que viene de otra provincia y está firmado por el Registro del Automotor de esa provincia “porque la certificación del mismo se puede hacer o ante Escribano Público o directamente puede firmar el encargado del registro entonces, ahí es donde falsifican esa firma y en apariencia cuando le muestran todos los papeles al incauto comprador está todo en orden”, dijo Delgado.

Casos puntuales

Uno de los tantos casos puntuales que se dieron en Misiones cuenta Delgado que le sucedió “con una moto modelo 2021 y cuando el nuevo comprador me trae los papeles para que le gestione la transferencia, tenía la documentación completa y también la verificación técnica y eso me llamó la atención porque una moto de mayo 2021 no tiene obligación de tenerla; así que primero verificamos en el título digital y no figuraba la firma del 08 por parte del funcionario de la provincia de Corrientes y después al verificar la firma constatamos su falsedad”, contó el presidente del CMM. También otro caso que pudo constar es con un vehículo comprado por un trabajador en la ciudad de Posadas donde todo parecía estar en regla con todos los papeles firmados, pero “a la hora de verificar toda esa documentación ni siquiera pertenecía a ese modelo de vehículo sino a otro” reseñó.

En este contexto, Delgado recomendó que “a la hora de hacer un negocio que recurran a un mandatario u otro profesional que tenga conocimiento porque -por ejemplo- uno de los casos que vimos habían pactado encontrarse en una estación de servicio en Posadas donde compraron el auto que después detectamos que tenía documentación apócrifa, por eso le pedimos a la gente que proteja su inversión y no entregar el dinero a desconocidos sin consultar primero con un profesional” remató.



Problemas recurrentes

A principios de este año, Luis Dachary, jefe de Verificación de Automotores de la Policía, alertó sobre la frecuencia en la detección de autos adulterados. "Alrededor del 10% de los vehículos que examinamos anualmente son adulterados, es decir, el número de motor y de chasis no se corresponden con el número de dominio", reconoció el directivo en diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7). Y diferenció que si bien en la provincia se registra una baja cantidad de robos, hay un consumo alto de autos robados de otras provincias.