miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

La ultramaratonista Sandra Rolón logró recaudar lo necesario y desde mañana desandará el camino para vivir otra gran experiencia en lo que será su segunda participación en el Spartathlon.

La eldoradense partirá mañana hacia Buenos Aires y luego, desde Ezeiza, emprenderá viaje con destino a Grecia para participar de una de las pruebas más exigentes del calendario internacional que se correrá durante el 24 y 25 de septiembre.

“Ya el jueves (por mañana) estaré viajando a Buenos Aires porque para poder ingresar a Grecia debo tener el PCR negativo y eso lo debo hacer en Caba. Una vez realizado el test, el fin de semana estaría partiendo hacia Grecia...debo llegar unos días antes para aclimatarme, para descansar y acostumbrar mi cuerpo al cambio horario”, compartió Sandra.

El Spartathlon es la ultramaratón más antigua y famosa del mundo. Tiene el mismo recorrido desde hace 2.500 años, cuando Filípides, un guerrero ateniense, corrió 246 kilómetros desde Atenas hasta Esparta a pedirle a su Rey Leónidas que ayude con su ejército a defender Atenas del avance de los Persas.

La competencia comienza desde la Acrópolis en Atenas y va pasando por lugares históricos como el canal Corinto y monumentos hasta llegar a la estatua del Rey Leónidas en Esparta con un límite de 36 horas, lo que hace que sólo el 40%¡ por ciento de los participantes pueda cumplir el recorrido.

Rolón participará por segunda vez de la prueba ya que en el año 2019, coincidente con el 100 aniversario de Eldorado, la corrió llegando a la meta.

Ayuda y sueño cumplido

Una de las dificultades para su participación era conseguir los recursos necesarios para los pasajes aéreos, la inscripción y los tests PCR tanto para ella como para sus acompañantes.

“Por suerte ya tengo todo cubierto. Mucha gente me ayudó con los pasajes: empresarios, el municipio, algunas personas a nivel provincial, amigos… realmente tengo que estar muy agradecida a ellos por poder viajar, participar y representar a Eldorado y Misiones”, señaló.

Para poder participar del ultramaratón, Sandra debió llevar a cabo un entrenamiento especial que demandó mucho esfuerzo y el acompañamiento de mucha gente.

“Cuando pienso en esos días de temperaturas bajo cero, que andaba corriendo por la ruta para entrenarme, en toda la gente que me acompañó en este proceso y en todos los que me ayudaron a poder viajar, me digo que no tengo el derecho de no poder terminar la carrera”.

Respecto a las condiciones físicas en las que se encuentra antes del viaje manifestó que “tenía un dolor en el isquiotibial, algunos me decían que era psicológico, por todo el stress del viaje y las tareas para conseguir los medios, pero consulté a otro doctor que también me ayudó con el tema de las plantillas que utilizo, y ahora estoy bien”.

Así, Sandra ya se encuentra disfrutando del camino que construyó para vivir un nuevo sueño.