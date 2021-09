La inflación de agosto fue la más baja en lo que va del año

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Por primera vez en lo que va del año, la inflación perforó el piso del 3% y terminó varias décimas por debajo de lo esperado. Así, la variación del IPC fue de 2,5% durante agosto, un resultado que al gobierno le hubiese convenido que fuera publicado una semana antes de las Paso, aunque todavía se trata de niveles inflacionarios altos.

La interanual, por caso, sigue en niveles complicados y fue de 51,4%. Pero en julio había sido de 51,8%, por lo cual hubo desaceleración.

Los datos son oficiales y fueron publicados por el Indec a través del informe del IPC de agosto. Los alimentos dieron una señal de tregua importante, con un incremento de apenas 1,5%, bien por debajo del promedio de los incrementos. Y también bien por debajo del 3,4% que habían marcado durante julio. El dato es clave en materia de torcer el rumbo de regresividad fuerte que venía mostrando la inflación, con impacto en los niveles de pobreza e indigencia.

Hubo desaceleración en la mayoría de los rubros de la división alimentos y se destacaron dos datos: las bajas en las verduras y la estabilidad dentro de las carnes.

Cinco meses a la baja

Desde el Ministerio de Economía destacaron que la inflación ya lleva cinco meses consecutivos de desaceleración, luego del pico de 4,8% que alcanzó en marzo: “La inflación de agosto continúa la tendencia en baja que se viene registrando desde abril y rompe la barrera del 3% del mes anterior. Se registró en agosto 2,5%, siendo el menor registro desde agosto 2020”.

Y afirmaron que las divisiones que más aceleraron el ritmo de los incrementos durante agosto fueron “Salud (4,2% vs. 3,8% en julio) por suba de prepagas, Indumentaria (3,4% vs. 1,2% en julio), Recreación y Cultura (3,7% vs. 3,1% en julio) y Educación (4,2% vs. 2,5% en julio)”.

El ministro de Economía Martín Guzmán señaló días atrás que desde el gobierno prevén que se mantenga la “senda decreciente”. “Por estacionalidad puede haber un vaivén entre un mes y otro, pero hoy Argentina está en un proceso gradual y persistente de desinflación”, aseguró.

Por su parte, el sector privado espera que los aumentos se ubiquen en torno al 2,7%/2,8% de acá a fin de año salvo en diciembre, para cuando esperan una tenue aceleración por cuestiones estacionales. Si se cumplen sus proyecciones, la inflación acumulada para 2021 giraría alrededor del 48%.



En el NEA, la segunda más alta del país

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región del NEA del mes de agosto 2021 registró un incremento del 2,7%, por debajo del registro de junio (fue 3,0%) pero siendo el segundo incremento más alto de todo el país, detrás de la Patagonia, ubicándose además por encima del nivel nacional. Además, en términos interanuales (es decir, entre agosto de 2020 hasta mismo mes de 2021), el NEA sigue por encima del 50% de incremento de precios y registró un 53,5% de suba; de esa manera, vuelve a ubicarse como la segunda región con mayor incremento (el mes pasado fue tercera) superado por Cuyo. En este marco, la división que mostró la mayor alza en agosto en el NEA fue “Prendas de vestir y calzado”, con un incremento fue del 5% (la más alta del país en esta división).