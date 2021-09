Daniel Valenzuela rodará ‘Menos Diez’, “una road movie a pie por los paisajes de Posadas”

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Daniel Valenzuela (65) proyecta una película homenaje a sus padres y sus raíces, que lo tendrá como protagonista y en la codirección junto a Juan Rivelli.

Este nuevo proyecto del actor, escritor y guionista posadeño, que vive en Buenos Aires desde los siete años, lleva por título Menos Diez, una historia que transcurre casi íntegramente en Posadas y que tiene en el elenco a Chang Sung Kim (Los simuladores, Graduados) y Flor Bobadilla.

En estos días se estará finalizando el guión definitivo y en octubre los realizadores viajarán a Posadas para determinar locaciones, dar a conocer su propuesta audiovisual y buscar apoyo.

Antes de fin de año se estarían grabando las escenas en Buenos Aires y se prevé que en marzo o abril del año próximo comience el rodaje en la Tierra Colorada.

“Es un proyecto que tengo pendiente hace muchos años llevar al cine esta historia que la escribí primero para teatro y que hicimos una gira teatral y estuvimos con funciones en Misiones junto a Kim, que es un actor reconocido y un amigo. Ahora también vamos a actuar juntos en la película”, contó Valenzuela a El Territorio.

Una de perdedores

Menos Diez “es una historia de perdedores”, dijo. Una radiografía muy personal del ser argentino.

Cuenta la historia de El Misionero (Valenzuela), un futbolista ya retirado, y su representante (Kim) que viajan de la capital a Misiones para un partido homenaje, pero lo que sería una fiesta dedicada a una gloria del deporte de otra época se complica y nada sale como se esperaba.

“Yo digo que es una historia de perdedores porque hago un paralelismo con lo que ocurre en nuestro país, es una mirada muy mía muy Valenzuela: viste que cuando nos equivocamos nunca tenemos la culpa, la culpa siempre es de otro. Bueno algo de eso les pasa a estos personajes”, explicó el artista.

El Misionero en su juventud llegó a ser un futbolista reconocido y que ganó dinero pero el buen pasar y la fama se cortan. “El sistema es así: cuando le servís te alimenta y cuando ya no le servís te suelta. Los personajes de esta historia no quieren aceptar esa realidad y cuando viajan para ese partido homenaje suceden cosas inesperadas, obstáculos y conflictos que en un punto ellos mismos contribuyen a generar”, reseñó.

Así -describió- la película igual que la obra de teatro tendrá mucho humor e ironía y “el espectador podrá de a ratos querer a ese par u odiarlos o sentir el impulso de ayudarlos, la historia lleva por todos esos estados”.

“No es un mensaje para nadie”, aclaró sino que es una historia que refleja una lectura de la realidad “desde mi punto de vista” y que decidió que transcurra en la tierra de su infancia “como homenaje a mis padres que eran paraguayos pero vivieron en Misiones y yo soy misionero”.

“Mi padre falleció cuando yo tenía tres años y fue, junto a mi tío, socio fundador del Club Guaraní Antonio Franco. Y mi mamá, que falleció hace unos años, amaba Misiones. Nosotros nos mudamos al Conurbano cuando yo tenía siete años, ella enviudó y consiguió un trabajo en un frigorífico, pero las raíces siempre están, cuando voy a Misiones enseguida me entra el acento, los colores del paisaje, es parte de lo que uno es”, añadió.

Valenzuela que se pondrá en el rol de director en esta película, junto a Ravelli, manifestó que se trata de una “road movie a pie por los paisajes de Posadas, una película que se va haciendo en la caminata de los personajes”.

De esta manera, no faltarían en esta cinta imágenes de la plaza 9 de Julio, del barrio Villa Sarita, de canchas, del río, de la playa, de la costanera. “Tengo varios lugares en la cabeza y también hablando con gente me han indicado otros puntos, por eso en unas semanas vamos a estar por allá definiendo las locaciones”.

Carrera prolífica

Valenzuela actuó en más de 70 películas de cine nacional y extranjero, desde su debut en la pantalla grande con Mala Época (1998). Forma parte de algunos de los títulos más representativos del cine nacional de las últimas décadas y, es una cara visible del llamado nuevo cine argentino. Trabajó con directores como Pablo Trapero, Marcelo Piñeyro, Adrián Caetano y Damián Szifrón entre una extensa nómina.

Hace unas semanas estuvo en el Norte de Misiones como parte del elenco de la película Cuando mi vida de Carolina Markowicz y protagonizada por César Bordón, una coproducción argentino-brasileña que tiene entre los productores a la firma misionera Montecine SAS.

“Hace bastante que no venía a filmar a Misiones y me sorprendió y me llenó de orgullo ver el crecimiento del sector audiovisual, en todos los rubros, con gente muy profesional, con jóvenes formados y muy comprometidos con el trabajo y para que todo salga bien. También está presente el Estado. Y eso es muy bueno porque la industria audiovisual genera empleo pero más allá de eso, genera identidad, cuando uno ve una película misionera se da cuenta, el paisaje, la vegetación del monte, los colores, son muy poderosos”, enfatizó.

El buen villano

En Cuando mi vida hace el papel de un sicario bastante particular, que además de ejecutar las órdenes de su férrea patrona siente una atracción por el arte.

Sobre su bagaje en la interpretación de villanos, en una entrevista con el programa Acá te lo contamos, Radioactiva 100.7 expuso que “yo siempre bromeo con eso, nunca me toca el papel de un ginecólogo holandés por ejemplo, y creo que es porque uno trata de resolverlo bien y que quizás es por eso que me convocan”.