Coldplay y BTS anunciaron la salida de ‘My Universe’

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

BTS y Chris Martin, cantante de Coldplay, se juntaron la semana pasada para charlar sobre distintas cuestiones. Este encuentro virtual fue muy promocionado en las redes sociales por parte de los fans. El episodio de 18 minutos formó parte del programa de música semanal de YouTube llamado Released, donde el líder de Coldplay.

Uno de los temas fue sobre el video que el grupo de K-pop compartió en las redes donde se invitó a la gente a presentar videos de 15 segundos con la coreografía del éxito Permission to Dance. También se habló sobre el “impacto positivo” que tuvo BTS en personas de cualquier parte del mundo y la “presión” que esto tiene.

“Hay una brecha entre lo que los fanáticos creen que soy y lo que realmente soy”, resaltó.

En las últimas horas, Coldplay anunció el lanzamiento de la esperada colaboración con el famoso grupo, en el tema My Universe, que estará disponible el 24 de septiembre. La canción, cantada en inglés y coreano, fue escrita por la banda británica y BTS y contó con la producción de Max Martin. El corte llegará luego del exitoso Higher Power, como segundo single extraído del próximo álbum Music Of The Spheres que estará disponible a partir del 15 de octubre.

El grupo anunció en julio, a través de en Instagram, con una nota escrita a mano la salida del esperado álbum. Una producción que combina un viaje cósmico animado a través de la portada planetaria del álbum con pequeños clips de sus doce temas.

El mensaje apuntó a otros temas de ciencia ficción con la frase: “Cada persona es un extraño en algún lugar”.