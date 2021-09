Cherri contó que su hija quiere ser artista

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Agustina Cherri se mostró muy orgullosa de Muna (12), su hija con Gastón Pauls, y contó que canta desde chiquita.

“Muna canta desde los cinco o seis años, pero antes yo no la mostraba en los medios hasta que un día ella me dijo ‘mamá, yo ahora quiero mostrar lo que hago’. Tantos años se preparó para ser cantante que ahí está, componiendo sus canciones y por grabar un disco”, contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) al tiempo que contó que hace unos meses rechazó a una discográfica diciendo: “Me van a querer llevar para un lado que yo no quiero, prefiero grabar mis temas’”.

Aunque aclaró que confía muchísimo en su hija por su forma de ser, Agustina también admitió que le da miedo que se exponga.