Leo García denunció que sufrió un ataque homofóbico

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

En la noche del lunes, el reconocido músico pop Leo García sufrió un ataque homofóbico en el bar El Gran Capitán de General Rodríguez, de acuerdo a su propio testimonio, tras habérsele insinuado a un hombre presente en el lugar que le dio una golpiza. El ataque, con el agresor todavía desconocido, le causó heridas visibles.

Así, el músico, fuertemente conmovido, decidió visibilizar la situación con diversos videos en su cuenta de Instagram, seguida por más de 45 mil personas.

Con su cara y sus lentes bañados en sangre tras un golpe en la frente, tomó su teléfono y filmó una serie de videos que publicó en las últimas diez horas.

“Esto no es un maquillaje. Es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Soy bueno, hablé con un chico y le tiré una onda gay. Cuando le tiré una onda gay, así respondieron”, aseguró. “Un tipo sin cultura te puede matar”, continuó en el comentario el ex líder de Avant Press y autor de los históricos hit La Isla del Sol y Morrissey.

En una filmación siguiente, en medio de un episodio de llanto, siguió: “Yo podría haber contestado y peleado igual, cuando tenés 51 años tenés fuerza”, se lamentó. Otros fragmentos de su discurso son más dramáticos. “El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme”. siguió.

“No voy a acusar a nadie”, aseguró en otro video. Las filmaciones acumulan decenas de miles de visitas. Ante la noticia, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, personal de la Comisaría 1° de General Rodríguez de la Policía Bonaernese se presentó en el departamento de García en la zona y fueron recibidos por el músico.

Allí, les relató en un breve testimonio que se presentó en la cervecería ubicada en Presidente Perón y Belgrano, en donde comenzó a charlar con dos hombres. Al insinuársele a uno de ellos, el otro lo agredió, sin aportar más datos como una descripción física o información sobre las identidades de los sospechosos.

Entonces, los policías lo instaron a realizar la denuncia en una comisaría de la zona: García aseguró que lo haría durante el día.

Luego, el músico aseguró que continuaría con su agenda de trabajo y que cumplirá con sus fechas ya pactadas. El apoyo de sus seguidores fue inmediato. “Leo cuidate. Te amamos. Sos buena persona... refugiate en el amor de tu gente. Pedí ayuda a tus más allegados. No te sientas así. Mucha gente te ama y te valora. No te destruyas más. A veces tenemos momentos oscuros pero hay que salir. Necesitamos de tu música y de tu buen arte. A ponerle pilas y a la gilada ni cabida. Pedí ayuda...”, escribió otra usuaria de Instagram en uno de sus posteos.

Fuentes cercanas al músico ratificaron a Infobae que García ratificó la denuncia en horas de la tarde.