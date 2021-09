L-Gante contó que lo agredieron cuando fue a visitar a su hijita

miércoles 15 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, pasa por uno de sus mejores momentos. Con una prometedora carrera musical, acaba de convertirse en papá de Jamaica.

Sin embargo, su felicidad se vio opacada tras vivir un incómodo momento en la puerta del hospital de Lujan donde nació la pequeña.

“¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí y les pintó lo barrabrava, no sé qué onda. Toti Roldán le dicen a este demonio de Tazmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, comenzó diciendo él en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

De inmediato siguió: “Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos”.