Vacunaron contra el Covid-19 en el colegio Martín de Moussy de Posadas

martes 14 de septiembre de 2021 | 0:35hs.

El Colegio Martín de Moussy de Posadas convocó ayer a sus estudiantes de 4° y 5° año a recibir la primera dosis de la vacuna anticovid o completar el esquema de vacunación en el caso de quienes hayan recibido ya una dosis.



Había mucha expectativa entre los estudiantes que debieron acudir con una autorización firmada por sus padres por ser menores de edad. Cerca de 100 jóvenes se apostaron a media mañana en el Salón de Usos Múltiples (Sum) de la institución. Pero llegado el momento y con los vacunadores del Ministerio de Salud Pública ya en el colegio, le dijeron a los chicos que sólo vacunarían a quienes tengan 18 años cumplidos, por lo que los jóvenes que no cumplían con ese requisito debieron retirarse del lugar sin la vacuna y con la autorización en sus manos.



“Los que tienen que aplicarse la segunda (de Moderna) vayan a los vacunatorios”, se limitaron a decirle a los chicos que esperaron casi una hora dentro del salón.



Sobre el fallido operativo desde el colegio sólo dijeron que “hubo un error en la comunicación” pese a que la institución educativa lo anunció la semana pasada en sus redes sociales y en los diferentes cursos.



De esta manera, ayer sólo pudieron vacunarse o completar el esquema un puñado de 15 chicos que llegaban o superaban la edad de 18 años.



“Desde el colegio se informó a todos los padres para que autoricen o no. Si bien es cierto que algunos alumnos ya están vacunados con la primera dosis, hay un gran porcentaje que tiene la edad para vacunarse y aún no lo hizo”, señaló a El Territorio Henry Alcántara, vicerrector del colegio y explicó que había una gran expectativa de los estudiantes.



“Hay chicos que no pudieron entrar a sacar el turno o el sistema no les dejó y creemos que esta es la mejor oportunidad para vacunarlos parejos y que cuando les toque la segunda dosis se convoque de nuevo a la gente del Ministerio de Salud para que vengan”, agregó.



Luego explicó que gracias a la vacunación en el personal docente y en cada vez más alumnos “hay mucha presencialidad pero se mantienen las burbujas en el turno de la mañana, que es donde hay más cantidad de estudiantes. Los chicos que no venían empezaron a venir, se están poniendo al día y se los revincula con la escuela. Se le da la oportunidad de mantenerse en el sistema educativo. Actualmente tenemos una matrícula de 2.000 alumnos y 270 docentes. Además estamos inscribiendo tanto para la mañana como para el turno de la tarde”.



En Misiones la vacunación en adolescentes de 12 a 17 años empezó el pasado 3 de agosto con las dosis de Moderna. Si bien las primeras vacunas se reservaron para la población con factores de riesgo, luego se comenzó a vacunar a todos los chicos que se inscribieron a través de la app Alegra Med Misiones. Incluso se instaló un vacunatorio específico en el Hospital Pediátrico para poder acelerar el proceso de vacunación en esa población.



Van casa por casa

Por otro lado, Salud Pública informó que desde ayer el plan ampliado de vacunación contra el coronavirus avanza casa por casa. Vacunadores debidamente identificados recorren los domicilios en toda la provincia con el fin de completar el esquema de vacunación con la segunda dosis o de iniciarlo en aquellos misioneros que aún no se aplicaron ninguna dosis.



En el caso de los operativos casa por casa las segundas dosis a aplicar serán Sinopharm (Vero Cell) y AstraZeneca (Chadox – Oxford), o intercambiabilidad primera dosis de Sputnik V con AstraZeneca.

Hoy se espera la llegada de vacunas Pfizer

Hoy por la tarde llegan a Misiones las primeras vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer. Según informaron desde Salud Pública a este medio, serán 2.340 vacunas que en principio también se destinarán a adolescentes y requieren refrigeración de entre -60º y -90º, al precisar tanto nivel de frío, aún no se informó cómo será la logística para aplicarlas.



En tanto, mañana arribarán las primeras vacunas del laboratorio chino Cansino. Serán 11.020 dosis de la vacuna que se entregarán en 26 conservadoras y requieren refrigeración de entre 2º y 8º. Estas vacunas tienen la particularidad de que son única dosis. Es decir, con una única aplicación la persona alcanza inmunidad.



En base al último reporte de vacunación, en Misiones se colocaron 986.950 dosis, de las cuales 639.524 corresponden a primera aplicación y 347.426 personas tienen ambas vacunas.