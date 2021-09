“No por ser juez de Paz puede hacer lo que quiera con la gente”

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

El juez de Paz de la localidad de General Urquiza, Gustavo César Núñez Araujo, fue denunciado por abuso sexual por una estudiante de la localidad de Santo Pipó. El hecho ocurrió hace una semana, el martes 7, y la presunta víctima accedió a contar detalles sobre los sucesos en una entrevista con El Territorio.



Según detalló la joven, que tiene 20 años, en horas de la mañana estaba esperando un colectivo urbano en la parada de General Urquiza, ya que se dirigía a la localidad de Jardín América. Fue entonces que se detuvo un automóvil y su conductor se ofreció a llevarla. “Él amablemente se acercó y me preguntó hacia dónde iba y al responderle se predispuso a acercarme”, precisó la denunciante, precisó.



Añadió que el hombre, hasta ese entonces desconocido para ella, la empezó a acosar cuando pasaron Hipólito Yrigoyen. “Me empezó a manosear los pechos y quería abusar de mí”, puntualizó.



Según su relato, empezó a gritar y golpear la puerta, pero el hombre no detuvo la marcha del vehículo. Al llegar a Jardín América, Pamela insistía con gritos y golpes, hasta que logró bajarse frente a un reconocido supermercado por la colectora Paraná.



Entonces escuchó que el hombre le dijo: “Te voy a volver a cruzar en Urquiza”, por lo que la joven hoy tiene miedo de salir de su casa. “No puedo andar sola”, lamentó, expresando que nunca le había tocado pasar por una situación similar.



Una vez que pasó lo sucedido, la muchacha se dirigió rápidamente a pie hasta la Comisaría de la Mujer, donde realizó la correspondiente denuncia, detallando el coche en la que estuvo cautiva. El magistrado ya fue notificado de la causa en su contra, caratulada como abuso sexual simple, y sigue el proceso en libertad.



“No lo tenía, no sabía quién era, al ofrecerme llevarme voluntariamente acepté y en el camino me dijo que es juez de Paz. Por eso quiero que se haga justicia, porque por lo que me contaron, él estaba acostumbrado a hacer eso”, amplió la joven consultada sobre si conocía a quien la llevó.



Dijo que tiene el apoyo de sus padres y allegados, detallando que “todos me están acompañando, eso es lo más importante. Igual tengo miedo, no quiero salir sola y tengo mucho miedo de Gustavo, que me busque. Pero por lo que sé también él está asustado ya que radiqué la denuncia”.



Pamela debía viajar a Jardín América para hacer unas diligencias, pero jamás imaginó lo sucedido. Sus trámites en la ciudad de las diagonales quedaron a un lado y luego de hacer la presentación se volvió a su domicilio.



“Estoy esperando que me notifiquen detalles sobre la denuncia que hice, por el momento no recibí nada”, comentó respecto al avance de la pesquisa. Aún así, la joven ya tiene un abogado, quién la está orientando y aconsejando en este proceso.



Confía en que todo llegará al resultado que desea. “Lo único que digo es que acá se va a hacer justicia. No por ser un juez de Paz puede hacer lo que quiera con la gente, eso no debe ser así”, finalizó, aconsejando que aquellas mujeres que pasan por lo mismo se animen a hacer la denuncia.



Este medio buscó comunicarse con el magistrado, pero él y su esposa señalaron que por el momento no van a hacer declaraciones públicas y que todo está en manos de su abogado. Negaron las acusaciones y, al igual que la denunciante, señalaron que se hará justicia.