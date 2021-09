Irigoyen y El Soberbio, las comunas con menor concurrencia a las urnas

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El día después de las elecciones siempre se vuelve una jornada de análisis, sobre todo pensando en la participación del electorado, que esta vez fue del 65,5 por ciento en Misiones.



Si bien los números fueron mejores que lo ocurrido en los comicios provinciales de junio (cuando rondaba el 59 por ciento), sigue siendo un número bastante bajo.



De esta manera, de 947.268 misioneros habilitados en el padrón, votaron en esta oportunidad 947.268 ciudadanos, de acuerdo a lo que muestra la página oficial de resultados nacionales.



En tanto, a nivel nacional se indicó que la participación fue del 68 por ciento, la más baja desde que se implementaron por primera vez estos comicios hace una década, en 2011.



El desconocimiento sobre la importancia de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) y justamente la confusión en muchos casos sobre su obligatoriedad, fueron factores claves para la disminución en la asistencia del electorado. Por eso, desde distintos espacios políticos indicaron que aún falta educación respecto a este tipo de elecciones para intentar revertir la poca participación ciudadana que se registra en cada Paso.



En tanto, para aquellos que no hayan podido emitir el voto, el justificativo deberá tramitarse de manera online. Para ello, podrán gestionar la justificación a través del apartado específico que ofrece el sitio de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Allí se cargará el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano (ver Justificación del no voto...).



A esto, se suma otro dato importante: el número de votos en blanco. Con 2.747 (99,52%) de las mesas escrutadas en la provincia de Misiones, se registraron 17.360 (2,80%) votos en blanco.



Asimismo, 13.267 (2,14%) sufragios fueron declarados nulos, y 478 (0,07%) como recurridos o impugnados.



Por municipio

En tanto, la página de resultado de la Dirección General del Centro de Cómputos de Misiones distingue el comportamiento electoral por municipio.



En ese marco, se pudo ver que las localidades de Bernardo de Irigoyen y El Soberbio fueron los que contaron con menos participación de votantes. En el primer caso, el número rondó los 53,03 por ciento, es decir fueron a votar 7.557 del total de 14.250 vecinos que estaban habilitados; mientras que en El Soberbio fue de 53,67 por ciento, contabilizándose 10.293 electores de 19.178 habilitados en el padrón.



A estos municipios, le siguen en baja participación una de las ciudades más importantes electoralmente en Misiones: Puerto Iguazú, con el 57,04 por ciento. Luego, continúa Pozo Azul, que solamente contó con la presencia de 58,44 por ciento de los ciudadanos para sufragar en los comicios primarios.



Siguiendo la línea en el Alto Uruguay también hubo baja concurrencia en San Pedro, donde votó el 58,45 por ciento del padrón electoral. En tanto, en Aristóbulo del Valle concurrió el 60,04 por ciento y en San Antonio el 60,41 por ciento.



Por el contrario, la comuna con mayor participación fue la de Caá Yarí, sufragando un 78,97 por ciento del total del electorado local.



Mientras, en segundo lugar, se ubicó la localidad de Almafuerte, con el 77,90 por ciento.



En tercer lugar, se destacó la participación en Bonpland con el 74,53 por ciento.



Una de las grandes ciudades con un alto porcentaje de participación de empadronados fue Leandro N. Alem con el 73,98 por ciento de votantes, en la jornada en la que se eligieron los candidatos que disputaran las bancas de la Cámara Baja nacional en noviembre.



Entre los datos que refieren a otros municipios, se encuentran los de Posadas, donde votó el 66,28 por ciento de los vecinos habilitados para tal fin.



En tanto, en Oberá sufragó un 67,86 por ciento de los lugareños y en Eldorado, un 67,67 por ciento.



Por su parte, también hubo muchas localidades que se destacaron por el voto en blanco.



La que mayor cantidad de este tipo de sufragios obtuvo fue Florentino Ameghino, con el 6,40 por ciento de votos en blanco; le siguió Dos Arroyos con el 5,63 por ciento; Dos de Mayo con el 5,61 por ciento; El Soberbio con el 5,25 por ciento; Cerro Azul con el 5,24 por ciento; y Leandro N. Alem con el 5,20 por ciento del total de votos emitidos durante la jornada electoral del último domingo.

Concurrencia por municipio

Menor participación

Bernardo de Irigoyen 53,03%

El Soberbio 53,67%

Mayor participación

Caá Yarí 78,97%

Almafuerte 77,90%

Justificación del no voto en las Paso

Para tramitar la justificación de la no emisión del voto, se deberá ingresar en el Registro de Infractores al deber de votar, e indicar el número de DNI, sexo y distrito para iniciar la gestión.



Luego, de acuerdo a la razón específica por la que no se pudo votar, se subirá el documento que avala la ausencia.



Quienes no puedan justificar su ausencia en un plazo de 60 días deberán abonar una multa de 50 pesos y también les corresponderá una inhabilitación para presentarse a cargos electivos por tres años, además de la imposibilidad de realizar trámites de nivel nacional, provincial y/o municipal.



En caso de ausentarse a las elecciones generales, el valor de la multa aumentará a 150 pesos.