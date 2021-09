El precio oficial de la yerba a un nuevo cuarto intermedio

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El futuro precio oficial de la materia prima de yerba mate (hoja verde y yerba canchada) se seguirá analizando el próximo martes en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Ayer trascendió que desde el sector industrial se unificó como propuesta el pago de un valor de 35,66 pesos. En tanto como oferta superadora desde el sector de la producción propusieron una suba escalonada para llegar hasta los 45,21 pesos por kilo de hoja verde al final del próximo período de cosecha de verano, en marzo del 2022.



Las proyecciones de los diferentes sectores que integran el Inym son para el próximo periodo de cosecha entre diciembre y marzo próximos. Vale recordar que durante los meses de octubre y noviembre no está permitida la cosecha yerbatera.



Las negociaciones por un nuevo valor mínimo habían iniciado muy distantes con la oferta de 30 pesos por kilogramo por parte de las industrias, y un pedido de 50 pesos por los productores. De no haber un acercamiento se estima que el próximo martes el directorio debería realizar un pedido de laudo a la Secretaría de Agricultura de la Nación para que fije un nuevo valor para la próxima cosecha.



Los actuales valores de la materia prima yerbatera fueron fijados el 11 de mayo. En esa oportunidad la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 26/2021 que fijó un precio mínimo de $29.700 para la tonelada de hoja verde puesta en secadero y un valor mínimo de $112.860 para la tonelada de yerba mate canchada, también puesta en secadero. Los valores rigen hasta el 30 de septiembre.



Más allá de los valores que se fijen como piso para la materia prima, se recuerda que la actual cosecha gruesa de yerba mate está terminando con valores que rondan los 50 pesos por kilo de hoja verde.



Se destaca que nuevamente fue notoria la escasa oferta de la producción argentina ante la necesidad de procesamiento de industrias que nuevamente este año volvieron a importar yerba mate canchada desde Paraguay y Brasil.



Trazabilidad

Los directores por los sectores de la Producción y de Cooperativas en el Inym, Claudio Marcelo Hacklander y Danis Koch, y funcionarios de la Institución se reunieron el viernes último con productores de la Cooperativa de Productores de Jardín América para socializar el desarrollo de una aplicación digital destinada a establecer la trazabilidad de la hoja verde de yerba mate.



El objetivo de esta aplicación, actualmente en desarrollo en el Inym y con pruebas a campo, es que reemplace “al remito y genere datos precisos y en tiempo real sobre el movimiento de materia prima y el trabajo que realizan los tareferos, lo que le facilitará al productor evaluar el rendimiento de sus cosechas año a año”, explicó Hacklander.



El Director explicó que de concretarse esta iniciativa, se agilizará la emisión de información necesaria para el movimiento de hoja verde. “La idea es que se digitalice, que lo que actualmente figura en el remito (papel) se cargue en tiempo real a una página que formará parte del sistema on line del Inym “, detalló.



La reunión se realizó en la chacra del productor Ken Kamada y contó con la participación de variados técnicos y expertos en tecnología.