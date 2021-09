Arman listas para ir en busca de bancas en comicios de noviembre

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Faltan, a partir de hoy, 61 días para las elecciones generales de 14 de noviembre. De acuerdo al cronograma electoral, los espacios tienen 15 días para realizar todos los preparativos e iniciar una nueva campaña electoral. En tal sentido se prepara Juntos por el Cambio el frente electoral que consiguió más votos en Misiones.



Desde el espacio, comienzan a terminar de definir cómo quedará la boleta que encabezará como candidato el ganador de estas elecciones Martín Arjol. Por ser el segundo espacio más votado del frente, a Pedro Puerta le corresponde el segundo lugar, que por el cupo femenino ocupará Florencia Klipauka Lewtak. Queda por resolver el tercer lugar, que le correspondería a la lista de Martín Goerling.



El frente Juntos por el Cambio venía de una situación tensa en medio de la presentación de listas como precandidatos que por no concretarse un consenso de una sola lista terminó constando de cinco alternativas y de esta manera, además de Arjol y Puerta, también fueron parte de la oferta electoral por el PRO Martín Goerling, más Gustavo González que desafió los acuerdos alcanzados en el radicalismo y la aparición del abogado de Montecarlo Walter Kunz.



Arjol, en diálogo con El Territorio, destacó que los referentes de los principales espacios que conformaron el frente -conocidos los resultados- se pusieron a disposición para trabajar de cara a las elecciones de noviembre. Destacó que ello demuestra la madurez del espacio que conformaron y que la misión política que viene “no es individual sino colectiva”. De allí destacó el acompañamiento que tuvo en la Casa Radical y los que no pudieron estar presentes físicamente se comunicaron telefónicamente para ponerse a disposición. Como las primarias representaron el primer tiempo, se viene en noviembre la disputa donde ya se definen los espacios a ocupar. Por tal razón, “hoy (por ayer) estuvimos charlando y esta semana se va a realizar una reunión con los presidentes de los partidos para definir la lista y las estrategias”. Por lo planteado por Arjol, “en estos días se juntan en el comité el PRO, la UCR y Activar y en ese escenario, se terminará de definir la lista y trabajo conjunto”. Por ahora, como publicó en la víspera este matutino, sólo resta definir el tercer lugar ya que el Arjol será acompañado por la lista de Pedro Puerta y hay posibilidades que el tercer lugar corresponda a la lista de Goerling. “La idea es que la lista sea lo más heterogénea posible”, añadió Arjol al enfatizar que se va cumplir lo planteado durante la campaña, que es acompañar a quien gane. “No tenía dudas de que iba a ser así, porque la campaña se desarrolló con total tranquilidad, ya que las cincos listas tuvimos un discurso unificado, planteando cuidar de los intereses de los misioneros y en ello no existieron diferencias estructurales, quizás solamente la forma de plantearlo”.



Primera superada

Para el Partido Agrario y Social de Misiones representaba un desafío propio lograr recuperar terreno que le fue esquivo en junio. Por eso, apostaron a buscar un referente que fue encontrando espacio dentro del Pays, como es el caso del abogado Isaac Lenguaza, quien se impuso dentro del Frente de Todos. Aquí también se intentó unificar listas para las primarias del domingo, aunque finalmente se presentaron tres listas en total. En segundo lugar se ubicó Tierra, Techo y Trabajo, con Graciela De Melo al frente, y en tercer lugar, la lista Celeste y Blanca, con Javier Gortari, que representó en forma más directa al espacio conducido por el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



En el Partido Agrario y Social, cuya lista se impuso en el Frente de Todos, ya está cerrada la conformación de la lista que saldrá a competir con Lenguaza a la cabeza seguido por Graciela De Melo y en tercer lugar, Cristian Castro. Todos estos candidatos ya lograron promocionarse como precandidatos, por lo que estiman podrán sumar sus votos ahora a la lista unificada. Lenguaza también destacó la buena predisposición de los demás integrantes del frente como el caso de Javier Gortari y Cristina Brítez, que, según indicó, se puso a disposición para la campaña que viene.



El desafío que viene

En este escenario, estos dos frentes electorales se preparan ahora para competir ya como listas únicas a los que habían competido en tal situación, como el caso del Frente Renovador que presentó la lista encabezada por el intendente Carlos Fernández, que fue el candidato más votado en lo individual, la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, y el actual concejal de Posadas Fernando Meza.



El Partido Obrero, que consiguió el piso mínimo, mantendrá la lista encabezada por Eduardo Cantero y secundado por Virginia Villanueva y Aníbal “Tato” Zeretzki. Idéntico es el caso de Libertad, Valores y Cambio, ya que la del domingo representó una prueba superada para Ninfa Alvarenga, que encabeza la lista. De esta manera, aunque reciba el acompañamiento de las otras listas que fueron a internas, será cada cabeza de lista el que deberá conseguir los votos suficientes para conseguir la banca.



Lenguaza afirmó que ahora queda por analizar el resultado nacional, ser crítico e interpretar el mensaje de las urnas y salir a competir espacio de cara a noviembre e ir en busca de las tres bancas en la Cámara de Diputados que Misiones pone en juego, al terminar los mandatos de los renovadores Flavia Morales y Ricardo Wellbach y del radical Luis Pastori.



Justamente, el candidato a diputado nacional Carlos Fernández, de la renovación, planteó que ahora comienza la competencia definitiva. Es decir, “habrá cinco espacios diferentes políticamente a competir”. Se conoció que se realizó el primer análisis y evaluación de los resultados y los desafíos que vienen.