Alberto Fernández prometió ayer mantener el rumbo iniciado en 2019

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

Pocas horas después del acto que puso cierre a la jornada electoral del Frente de Todos en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), en el que Alberto Fernández reconoció que por errores de gestión la gente no acompañó con la participación en todo el país al oficialismo nacional, el presidente volvió a aparecer públicamente, pero esta vez en un acto de gobierno. Fue para la presentación del programa Compre Argentino, y allí afirmó que su gobierno mantendrá el rumbo iniciado en 2019.



“Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”, ratificó el mandatario desde el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada.



El rumbo iniciado en 2019 era el que llevaría a la Argentina a un tiempo con recuperación de la actividad económica que traería disminución de la pobreza. De momento ese destino no parece estar a la vista, puesto que el gobierno, pandemia de por medio, no logró contener la pobreza con generación de empleo y baja de inflación. Por el contrario, falta de trabajo e inflación siguen siendo problemas preocupantes. Hoy mismo se conocerá el índice de inflación de agosto, que estaría cercano al 3%, ratificando que es un problema vigente.



La ratificación del rumbo fue la única referencia hecha por el presidente a lo sucedido durante el domingo. El acto era esperado con ansias en el mundo de la política, para saber si el gobierno comenzaría ayer mismo el proceso de reacomodamiento para tratar de llegar a las elecciones del 14 de noviembre en mejores condiciones. En la previa se habló de la posibilidad de cambios en el gabinete y de anuncios “para ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Nada de eso sucedió. Lo cierto es que el presidente se limitó a ratificar el rumbo de su gobierno.



De esto se desprende que el gobierno nacional considera que el problema no es el rumbo propuesto, sino la manera en la que están llevando adelante el viaje.



En la noche del domingo, Alberto Fernández reconoció que la falta de acompañamiento de la gente en las internas del Frente de Todos de gran parte del país podría haber sido producto de errores cometidos en ese camino. “Cuando el pueblo, se expresa hay que escucharlos. Hemos hecho con Axel (Kicillof), con Cristina (Fernández de Kirchner), con Sergio (Massa) un enorme esfuerzo y evidentemente algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe”, afirmó el presidente el domingo por la noche, para luego prometer mejorar para conseguir los apoyos necesarios en noviembre para poder incorporar más diputados nacionales y senadores propios al Congreso.



El esfuerzo a realizar será enorme, puesto que con los números del domingo no sólo no amplía su representación, sino que la achica. Es que el oficialismo nacional quedó relegado detrás de Juntos por el Cambio en 15 provincias.



El acto de ayer fue el primero para comenzar a recorrer ese camino. Y como primer paso, Alberto Fernández ratificó el rumbo.



Escuchar las urnas

Escuchar el mensaje de la gente, a través de las urnas, es una de las premisas que se propuso el gobierno nacional para copar la agenda política y salir a recuperar espacios. En la mañana de ayer, el encargado de hacer pública esta decisión fue el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.



El funcionario afirmó: “Vamos a escuchar el mensaje de ayer. Sabemos para qué nos votaron: para que generemos trabajo y para mejorar la vida que teníamos y que queremos recuperar. Lo vamos a hacer independientemente del resultado electoral”, aseveró en declaraciones formuladas a Radio 10, donde además indicó que el resultado electoral es reflejo de lo “mucho que la pandemia” de coronavirus “le hizo sufrir la gente”, y consideró “lógico” que ese malestar se haya visto reflejado en los votos



En ese marco, planteó que “las medidas de cuidado que desde el punto de vista de la pandemia sirvieron, desde el punto de vista electoral generaron un clima muy adverso”.



Por otro lado, Cafiero señaló que el jefe de Estado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el FdT tienen el objetivo de “reactivar la economía”, y que para ello tienen que “trabajar el doble para recuperar la confianza” de los ciudadanos en las elecciones.



Además, Cafiero descartó que se vayan a realizar cambios en el gabinete de gobierno como consecuencia de la elección.

“La industria es el motor central del desarrollo”

El presidente Alberto Fernández presentó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el proyecto de ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, para apoyar el crecimiento de empresas de origen nacional en sectores estratégicos de la economía.



“Para nosotros la industria es el motor central del desarrollo y el crecimiento y ese ha sido nuestro objetivo y seguirá siéndolo porque de ese modo generamos trabajo formal”, aseguró el mandatario.



En esa línea, explicó que el proyecto de ley “refleja un espíritu y un sentido que son los del gobierno, porque para nosotros gobernar es crear trabajo, que haya gente que invierta, arriesgue, produzca y demande trabajo”, y añadió: “Si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra del Estado, ¿cómo no vamos a priorizar al capital argentino que produce y da trabajo en Argentina?”.



“Nada hay más importante que el desarrollo argentino”, definió el mandatario”, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; y el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), José Tamborenea.



El titular de la cartera de Desarrollo Productivo señaló que “este es un proyecto muy importante para la Argentina”, que forma parte de un total de seis proyectos de ley del gobierno nacional, cuyo objetivo radica en fomentar “la transformación de la estructura productiva nacional y poner el eje en la producción y el trabajo argentino”.



En tanto, el secretario general de la UOM definió: “Como gremio industrial compartir este anuncio de compre nacional” tiene el objetivo de que “el país vaya para adelante y que haya cada vez más puestos de trabajo”, y subrayó: “Se sale con producción y trabajo y eso es lo que estamos haciendo hoy”.