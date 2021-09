Juntos por el Cambio volvió a hacerse fuerte en los grandes centros urbanos

martes 14 de septiembre de 2021 | 3:15hs.

El frente Juntos por el Cambio recuperó una fuerte presencia en los grandes centros urbanos del país, que sumados a las zonas productoras de la Pampa Húmeda, le permitieron mostrar en estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) una mejor performance que el oficialismo nacional.

Ciudades como La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Resistencia, Mar del Plata, Río Gallegos, Neuquén, Paraná, Salta, San Miguel de Tucumán y, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumadas a otras capitales provinciales como Posadas y Corrientes, apuntalaron la gran participación que consiguió el principal frente opositor nacional en sus internas en todo el país. Una participación que en algunos casos llegó a duplicar, o triplicar, la participación del Frente de Todos.

Pero no sólo los centros urbanos, también se impuso en las zonas productoras de la Pampa Húmeda, donde entre 2015 y 2017 se había hecho fuerte, pero la mala gestión del último tramo del gobierno de Mauricio Macri le había quitado el protagonismo. Ahora recuperó su lugar en esas regiones.

La estrategia de las tensiones internas, promoviendo más de una lista en los lugares donde las circunstancias lo permitían, provocó la tensión necesaria para que hasta los más detractores de la existencia de las Paso se presentarán a votar para definir candidaturas.

La participación nacional, según la Dirección Nacional Electoral, rondó el 67 por ciento, un número interesante para un contexto de pandemia, puesto que sólo estuvo cinco puntos porcentuales por debajo de lo que fue la participación de las Paso de las legislativas del 2017.

La provincia de Buenos Aires fue ejemplo de esto. Las dos listas enfrentadas, por una lado la que encabezaba Diego Santilli, promovida por Horacio Rodríguez Larreta, y la que encabezaba Facundo Manes, promovida por la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, provocaron un aluvión de votos que dejó como resultado comparativo que las internas de Juntos por el Cambio consiguieron que en ellas participen 360.000 ciudadanos más que en las del Frente de Todos.

Párrafo aparte para un análisis rápido de ese resultado, que terminó siendo un win-win para las dos fuerzas políticas, el PRO de Rodríguez Larreta y la UCR. Es que el triunfo de Diego Santilli, sumado al contundente triunfo de María Eugenia Vidal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó muy bien parado de cara al 2023 al jefe de Gobierno porteño.

En tanto, el radicalismo pudo poner a prueba su maquinaria electoral, la que permitió que se impusiera en la mayoría de los distritos bonaerenses. Lo que no le permitió ganar la interna fue que en esos distritos se impuso por diferencias menores, en comparación con los distritos donde se impuso el PRO. Pero así la UCR puede pensar en que en 2023 puede tener la chance de alzarse con varias intendencias.

Supremacía en las urnas

Juntos por el Cambio consiguió ser el espacio con mayor cantidad de votos en sus internas en 15 provincias. En distritos como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, San Luis, La Pampa y Jujuy, la fuerza que encabezan el PRO y la UCR consiguió más votos que el oficialismo nacional y que los oficialismo provinciales.

Mientras, el Frente de Todos fue la fuerza con más sufragios a favor en apenas siete distritos. Salta, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y San Juan fueron las provincias que se pintaron con los colores del oficialismo nacional. Mientras, en Neuquén y Río Negro se imponían fuerzas provinciales.

De esta manera la oposición nacional queda más cerca de conseguir su principal objetivo para las elecciones de noviembre, lograr una cantidad de votos que le permita incorporar tantos diputados y senadores como para que el oficialismo nacional pierda el quórum propio en el Congreso.

Larreta se instala para el 2023

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es quien salió mejor parado de la elección del domingo, en el inicio de la carrera para las presidenciales del 2023. Es que los candidatos apoyados por Larreta-María Eugenia Vidal en Caba, Diego Santilli en Buenos Aires, y varios en otras zonas del país- resultaron ganadores en la interna. Así, el alcalde porteño parece consolidarse como el ganador en la hasta ahora declarada pelea que tiene con Mauricio Macri por el liderazgo de JxC.

En cambio, Macri no pudo colocar a sus candidatos en Córdoba, donde respaldó como postulante a senador al radical Mario Negri, quien fue derrotado por el legislador Luis Juez; ni en Santa Fe, donde tampoco logró la victoria de su candidato a la Cámara Alta, Federico Angelini.

En busca del equilibrio entre las fuerzas internas

Tras triunfar en las Paso en distritos clave del país, Juntos por el Cambio (JxC) enfrenta ahora un reacomodamiento interno, con reclamos para convertirse en una “coalición con distintas identidades” y “más federal”, según pidieron Facundo Manes y Luis Juez.

Manes, quien en las Paso de ayer perdió la interna de Juntos en territorio bonaerense ante Diego Santilli (PRO), buscó hacer valer su aporte a la victoria de ese espacio en las primarias sobre el gobernante Frente de Todos (FdT), al señalar que sólo con el ex vicejefe del gobierno porteño “no se ganaban las elecciones”.

El ahora candidato a diputado nacional consideró que, por esa razón, tras las Paso, JxC deberá ser “una coalición con distintas identidades”, algo que contrastó a lo ocurrido durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, en los que -juzgó- “el problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color”, en alusión a la hegemonía del PRO por sobre sus socios de la UCR y de la Coalición Cívica.

El ganador en la interna, Diego Santilli, por su parte, habló con Radio Rivadavia y manifestó que trabajará junto con el neurocientífico rumbo a noviembre.

“Facundo y yo vamos a estar trabajando juntos como lo hicimos desde anoche. Yo no subestimaría a los bonaerenses, los votos son la de gente, no son de los dirigentes”, expresó Santilli, al rechazar que el votante de Manes no vaya a elegir en las generales la lista encabezada por él.

Por su parte, uno de los triunfadores en estos comicios, Luis Juez, quien se impuso en la Paso de Córdoba, pidió que Juntos por el Cambio tenga una mirada “más federal” y aseguró que el expresidente Mauricio Macri “se equivocó” al pretender imponer candidaturas en la provincia mediterránea.

Asimismo, adelantó que a la dirigencia nacional de JxC le va a plantear “un Cambiemos más federal”.