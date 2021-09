Continúan en descenso los casos activos e internados

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Misiones notificó 25 nuevos contagios ayer y una personba fallecida como consecuencia del Covid-19. La víctima mortal era un hombre de 63 años, de Posadas, con comorbilidades (Epoc, hipertenso) que además no estaba vacunado.



Así, la provincia acumula desde el inicio de la pandemia 36.129 casos y 697 muertos, según reportó ayer el Ministerio de Salud Pública. La cifra de pacientes con virus activo e internados viene en descenso por tercera semana consecutiva. Hay 353 personas infectadas de las cuales doce están internadas.



Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer, se registraron 239 muertes y 2.297 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el país tiene 5.226.831 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 113.640. A la fecha, se registran 34.600 casos positivos activos en todo el país y 5.078.591 recuperados. Desde hace cinco días, la cartera sanitaria no se da a conocer la cantidad de testeos realizados. “Persiste un error de sistema entre la base del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero que no permite ver los testeos”.