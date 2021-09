Iván Noble y su inventario acústico de rock y poesía

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Iván Noble se presentará el jueves a las 21 en el auditórium del Instituto Montoya en el marco de la gira acústica por el país con que celebra la vuelta de los shows en vivo con público.



El músico prepara para estos conciertos post confinamiento un repertorio de las canciones más icónicas de su carrera interpretadas en tono intimista con piano y guitarra. Mientras, proyecta para el mes próximo el lanzamiento de su nuevo disco solista El arte de comer sin ser comido, que contiene un tema con la colaboración del Chango Spasiuk en el acordeón.



En una entrevista con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva, 100.7, contó detalles del show de este jueves y, también habló sobre cómo transitó los meses más estrictos del aislamiento por el coronavirus, entre otros tópicos.



“Luego de tanto tiempo sin los escenarios y esperando que salga el disco nuevo me dio ganas de hacer un repaso de lo que uno sospecha o supone que son las canciones que más ganas tiene la gente de escuchar, desde las más viejas hasta las últimas. El show es un inventario de canciones en formato acústico en piano y guitarra y me acompaña Rubén Casco”, explicó.



Estas presentaciones -convino- son una buena elección para un momento en que las salas cuentan con aforo reducido: “es un tipo de show que me gusta mucho hacer porque se da un concierto cómplice, compinche con la gente... es casi una peña, un fogón”.



En tanto, acerca del regreso a los escenarios luego de tanto tiempo sin shows en vivo resaltó que “por supuesto que la pandemia golpeó a todos, lo que pasa que un oficio como el nuestro tiene sentido sólo si da en público, con la gente participando, entonces fue muy bravo, es muy bravo todavía para los artistas, gracias a Dios de a poco y con protocolos vamos volviendo”.



El ex Caballeros de la Quema indicó que hace un mes retomó los conciertos y ya tocó en Buenos Aires y en Santa Fe, en breve llega a Posadas y continuará su periplo musical por Resistencia, Reconquista, San justo, Concepción del Uruguay, Concordia, Federación, Neuquén, Bariloche... “Volver a cantar mirando a los ojos a la gente, escuchar el aplauso cuando termina una canción es impagable. Se dice habitualmente que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, bueno fueron muchos años de tocar, y a lo mejor suponer que si uno hacía las cosas más o menos bien siempre iba a haber aplausos. Si bien uno los agradece, ahora vuelve a darle el real sentido a las cosas”.



Sobre el devenir de la cuarentena, manifestó que “soy bastante perezoso incluso para las cosas que más me gustan y, todo lo que pasó sobre todo el año pasado un poco que me empujó a componer y pude terminar un disco. Hay tres canciones que ya se estrenaron como singles y quedan ocho más que se van a estrenar ya en formato disco”.



“Tratando de mirar el vaso medio lleno, este tiempo me sirvió para componer y hacer un disco que está cruzado por el estado de ánimo y el espíritu de esta época”, dijo.



Noble anunció en sus redes una nueva colaboración con el trapero Rusher King, un acercamiento al género urbano que propició su hijo de 16 años. “Yo no entendía los códigos narrativos del trap, y mi hijo me hizo escuchar cosas interesantes. Conocí a Rusher King que es divino y salió la colaboración”, manifestó.

Para agendar

Iván Noble en el Montoya

Iván Noble se presentará el jueves a las 21 en el auditórium del Montoya, calle Ayacucho 1962. Las entradas se adquieren en boletería o desde internet en ticketway.com.ar. Evento con protocolo sanitario y aforo reducido.