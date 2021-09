Tensa discusión entre Néstor Pitana y Fernando Gago: “No me faltes el respeto”

lunes 13 de septiembre de 2021 | 19:32hs.

Aldosivi sufrió una dura derrota en el estadio José María Minella: cayó por 4 a 1 ante Godoy Cruz, que lo apabulló en el segundo tiempo, con un Martín Ojeda en estado de gracia. Además, fue la cuarta derrota al hilo del Tiburón, que no logra recuperar la imagen que brindaba en el inicio del certamen. Y Fernando Gago, entrenador del elenco marplatense, protagonizó una tensa discusión en el final del partido con el árbitro Néstor Pitana, que no se amilanó ante los reclamos y le respondió, lo que profundizó el enojo del ex volante de Boca.

La bronca de Pintita se enfocó en el tercer gol visitante, que firmó Ezequiel Bullaude a los 29 minutos del segundo tiempo. En una transición veloz tras recuperar el balón en mitad de campo, el Tomba le hizo llegar la pelota a Sebastián Lomónaco, quien habilitó de taco a Alan Cantero, el asistente del citado Bullaude. Pero al momento de recibir antes de dar el pase-gol, el delantero estaba fuera de juego, algo que la terna arbitral no advirtió.

A partir de allí, Gago, quien habitualmente observa tranquilo los cotejos, dialogando con su ayudante de campo, el Pocho Insúa, le recordó a Pitana varias veces esa acción, sobre todo al momento del descuento de Cauteruccio de penal. “Estaríamos 2-1 abajo y no 3-1″, le gritó entonces.

No conforme, una vez culminada la contienda, Gago se acercó a Pitana para hablar sobre la acción en cuestión. Y se dio la incómoda discusión. El juez y sus colaboradores escucharon sin mucha atención las críticas del DT, incluso en el medio saludaron a los jugadores de Godoy Cruz. Cuando el ex mediocampista estaba por emprender la retirada, se escuchó que uno de ellos le dijo “4 a 1″. “¿Cómo?”, preguntó el orientador, sorprendido.

“Ya bastante te escuchamos”, dijo otro componente de la terna. “Hacé un mea culpa, autocrítica, también, vos”, le espetó Pitana. “No me faltes el respeto, no me faltes el respeto”, comenzó a repetir Gago, furioso con la respuesta que recibió del ex árbitro mundialista.

Más allá de su destacado currículum, Pitana viene de protagonizar otro episodio extraño hace apenas unos meses. En plena final de la Copa Diego Maradona entre Colón y Racing (en la que se terminó imponiendo el Sabalero), el juez empujó al jugador Cristian Bernardi antes de amonestarlo, lo que sorprendió al mediocampista ofensivo del conjunto de Santa Fe.