La misionera Ingrid Grudke llegó a la final de su primer torneo de fisicoculturismo

lunes 13 de septiembre de 2021 | 13:40hs.

Luego de un año de intenso trabajo y entrenamiento, Ingrid Grudke (45) representó a la Argentina en el torneo mundial de fisicoculturismo para modelos Fit Model, que celebró este fin de semana en Riga, Letonia.

"¡Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB)... Una vez más, me desafié a algo nuevo", expresó la modelo devenida en culturista en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.

Y continuó: "¡No puedo explicar la alegría que tengo!... Desde las 10 de la mañana me estuve preparando atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación y maquillarme el cuerpo a practicar las poses".

Finalmente, Ingrid le agradeció a sus fans la enorme cantidad de mensajes "de buena onda y aliento" que recibió en las últimas horas, "¡Esa es la mejor parte! Me sentí muy querida todos ustedes. Gracias por tanto...".

"Y a mi gran amor, Martín Colantonio, que siempre me apoya en todo lo que se me ocurre hacer... soy muy feliz por recibir tanto amor y respeto", concluyó emocionada.

Además, en sus historias de Instagram la modelo misionera contó que se ubicó entre las finalistas del concurso y que, de un total de 12 países que participaron de dicho torneo, ella era la única americana. "Y bien argentina. Toda una gran experiencia", agregó exultante.



Grudke también mostró las cuatro poses reglamentarias que tuvo que realizar frente al jurado, el vestido de noche que usó para una de sus pasadas y varios videos de la previa del certamen, en el que participaron modelos de varios países de Europa.