Carlos Fernández: "No estamos alineados con el gobierno nacional"

Carlos Fernández, intendente de Oberá y ahora candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, fue el más votado entre los precandidatos que se presentaron a las Primarias en Misiones, obteniendo el 197.494 votos. De esta manera saldrá a competir junto a Claudia Gauto y Fernando Meza en las elecciones del próximo 14 de noviembre cuando se disputen las tres bancas nacionales que Misiones pone en juego.

En una de las primeras salidas públicas del candidato del oficialismo provincial, marcó distancia y diferenció el Frente Renovador del Frente de Todos y el Gobierno Nacional asegurando que el espacio misionero no pertenece a ninguna estructura nacional, y asegurando que "no estamos alineados con el gobierno nacional, tenemos muchas diferencias".

Al analizar los resultados de las Primarias, Fernández pidió revisar las lecturas que se vienen haciendo quienes comparan los votos obtenidos por el Frente Renovador y los obtenidos por al suma de los candidatos de otros espacios, al asegurar que "por la ley nacional no existe Ley de Lemas, no hay sumatoria como lo están mostrando, hay una competencia interna dentro del espacio, quien fue ganador, en Juntos por el Cambio sacó 70 mil votos, el Frente Renovador obtuvo 197 mil votos y en el espacio del Frente de Todos el ganador sacó alrededor de 40 mil votos, eso es lo que hay que mostrar y es real", enfatizó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radiactiva.

"En definitiva eso permite que la competencia que comienza ahora, que será definitiva el 14 de noviembre, estemos los candidatos del Frente Renovador, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos y los dos espacios siguientes, es decir, habrá cinco espacios diferentes políticamente a competir", explicó.

En un mensaje al pueblo misionero, aclaró: "Desde mi forma de ver y desde cómo está la normativa nacional, no es real cómo se está mostrando. Los candidatos del Frente Renovador tienen más de 197 mil votos. El primer candidato que es el que va a competir y el que será el que marque la lista de armado de la lista de Juntos por el Cambio tiene 70 mil votos. Lo mismo pasa en el Frente de Todos, en el armado de la lista que va a competir para la competencia tienen 40 mil votos".

Y remarcó: "No existe Ley de Lemas en estas elecciones en la cual estamos compitiendo".

"El Frente Renovador no pertenece a ninguno de los dos espacios políticos mayoritarios, ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos", señaló. En ese sentido, dijo que "a la Renovación se le asocia con el Frente de Todos, pero la verdad es que no tenemos nada que ver, no estamos alineados con el gobierno nacional, tenemos muchas diferencias y asimetrías como del otro espacio político también".

Por último destacó el comportamiento de los misioneros en las elecciones de ayer. "Vamos a diagramar lo que debemos hacer para seguir creciendo en cantidad de votos para las próximas elecciones. Esta cantidad de votos es el piso de este espacio político de la Renovación", cerró.

