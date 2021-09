La Casa Radical festejó los resultados y Martín Arjol llamó a unificar el frente

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La jornada electoral culminó con festejos para la lista “Juntos por Misiones” del frente Juntos por el Cambio. La nómina que competirá en noviembre por las bancas del Congreso Nacional estará encabezada por Martín Arjol y Florencia Klipauka (perteneciente a la lista de Pedro Puerta, segunda fuerza dentro de Juntos por el Cambio).



En la Casa Radical, ubicada en avenida Francisco de Haro de Posadas, hubo eufóricos festejos al momento de la llegada de Arjol, tras conocerse los resultados.



Con la marcha radical de fondo, los militantes coparon -con saltos y cantos- el lugar; en tanto, se pudieron ver dirigentes radicales y del PRO, que saludaron y felicitaron al candidato, como Luis Pastori, Humberto Schiavoni y Ariel ‘Pepe’ Pianesi, entre otros.



“Quiero agradecer a los argentinos que se animaron a cambiar, a los misioneros que se animaron a cambiar. El desafío nos tiene que encontrar juntos y llamo a la unión de todos porque la Argentina nos necesita unidos para sacar a los misioneros de la pobreza en que se encuentra nuestra provincia. Fue un resultado contundente en todos los municipios y superamos al partido gobernante por más de 8 puntos”, señaló Arjol.



En su discurso, llamó a la unión de todas las partes: “Dentro de nuestro frente, agradecer a la Unión Cívica Radical, y convoco a todos los integrantes del frente, a los hombres y mujeres del PRO que tienen nuestros mismos valores, a los peronistas que están preocupados por los destinos de la provincia, a trabajar juntos; mañana hay que seguir trabajando para ganar”.



“Esto que hoy se produce no es consecuencia del destino, no es que se alinearon los astros. Esto es producto de la pasión que le pusimos en salir a buscar los votos, hombre y mujeres que trabajan por un proyecto de país que tenemos que seguir trabajando juntos. Tenemos que seguir dando la discusión de qué modelo de provincia queremos, si una provincia arrodillada o una provincia de pie para construir futuro para todos los misioneros”, atestó.



De forma previa, Arjol había indicado a El Territorio que aguardaría los números, tras una jornada de acompañamiento a los fiscales, teniendo en cuenta además algunas irregularidades que se presentaron al inicio de la jornada. “Algunas cuestiones que fueron corrigiéndose, dificultades que tuvimos en Garupá y Leoni, que no le dejaban entrar a nuestros fiscales. Recién cerca del mediodía pudieron entrar. En Leoni se hizo la denuncia”, manifestó, tras votar a las 11 en la Escuela Normal Mixta de la ciudad de Posadas.



Respecto a la interna (la contienda dentro de Juntos por el Cambio fue entre cinco listas), adujo que “es circunstancial”, puesto que “una vez que termina, comienza un camino con el objetivo claro que es cambiar el rumbo de la Argentina. Necesitamos una Argentina que construya un futuro para nuestros hijos y que Misiones esté en la agenda nacional; y eso no tiene un nombre o partido político, es un desafío que no es sólo de un dirigente”.



El ahora candidato de Juntos por el Cambio dijo que no tiene cábalas, “solamente tengo por costumbre compartir temprano un desayuno de trabajo y estar en el comité, lo que hago siempre, sea candidato o no”.



Por mayor participación

Durante el día, los diferentes candidatos se mostraron expectantes y de diferentes maneras esperaron resultados. Sin embargo, un pedido que se repitió en todos los casos fue el de que la ciudadanía se dirija a votar para revertir los números de participación de junio. En ese marco, Pedro Puerta, de la lista Juntos, agradeció a los fiscales y destacó el trabajo de la justicia electoral, argumentando el avance de los protocolos en estos comicios.



En tanto, aseveró la importancia de ir a votar para aumentar los números de asistencia. “Nunca pasó en Misiones que voten tan pocos, para mí a través de las urnas hay que expresar lo que queremos para el futuro y es el sabor que me queda de la jornada, de esperanza”, sostuvo.



Asimismo, afirmó estar alegre por la campaña realizada y por la posibilidad de transmitir el mensaje que se quería, de la Misiones del futuro. Puerta esperó los resultados en el local de Buenos Aires y Salta, en Posadas; aunque durante el día prefirió estar acompañado de su familia.



De igual manera, Martín Goerling de la lista “Juntos somos Misiones” pidió a la gente que ejerza el derecho a voto, pensando en que “cada dos años tenemos la posibilidad de decidir un cambio, por eso pedimos que concurran”.



Respecto a la lista, resaltó el acompañamiento, tanto de los vecinos como de los referentes del partido a nivel nacional. “A la mañana hablé con los referentes de mi espacio a nivel nacional, con Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio, (Gustavo) Santos de Córdoba. Creo que nuestro espacio va a hacer una excelente elección de cara a definir las listas a noviembre”, dijo.



Al tiempo que apuntó a dejar “un mensaje de esperanza”.



“Después de recorrer la provincia, vi mucha resignación, mucho hartazgo de la situación que estamos viviendo, y para eso son las elecciones, hay alternativas para empezar a cambiar esta realidad”, refirió.



Goerling esperó los resultados junto a los militantes en la sede de calle Troazzi de Posadas.



Por su parte, Gustavo Gónzalez, de la lista “Adelante Misiones” esperó los resultados en la casa radical del kilómetro 5 de Eldorado, desde donde insistió en la necesidad de unificar el calendario electoral. “Esperamos que esta vez haya un mayor porcentaje de votantes que en las elecciones de junio, porque fue una de las elecciones con menor cantidad de votantes desde 1983 en la provincia. La mayor presencia fortalece la legitimidad de las candidaturas”, explicó.



Y resaltó: “La sensación que me deja es que tenemos que trabajar mucho más en construcción de ciudadanía en la provincia, noté mucho desconocimiento de los electores en general respecto de las Paso, sobre qué se vota, si ya se eligen diputados, si es o no es obligatorio. Hay que volver a plantear la necesidad de unificar el calendario electoral en la provincia. De igual manera tenemos alegría y satisfacción”.



A modo de costumbre, dijo que suele recorrer las escuelas desde temprano con su hermano, fiscalizando y resolviendo los problemas que se presenten.



En tanto, Walter Kunz, cabeza de la lista Apertura Republicana, emitió su voto en la Epet N° 11 de Montecarlo y en ese marco señaló: “Veo mucho más relajado el acto electoral con respecto al 6 de junio, probablemente la participación sea mayor”.



“La motivación de la población respecto a las Paso es relativamente baja, en los últimos días la gente se fue informando sobre qué votar”, consideró.



Consultado sobre cómo continuará la jornada, dijo que pasará el día en Montecarlo, y sobre el final del día viajaría a Posadas para reunirse con los demás candidatos de Juntos por el Cambio.



De esta manera, y una vez conocidos los resultados, la Casa Radical de Posadas se volvió el epicentro de los festejos, con la lista de Martín Arjol de cara a noviembre.