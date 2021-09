Fernández: “Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe”

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández salió al escenario del búnker de campaña del Frente de Todos acompañado por Cristina Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Leandro Santoro, y desde allí disparó una autocrítica y un llamado a trabajar pensando desde hoy en las elecciones del próximo 14 de noviembre, donde el oficialismo nacional pondrá en juego su supremacía en el Congreso de la Nación.



En su discurso aseguró que “nada hay más importante que escuchar” a la ciudadanía, al tiempo que subrayó que “cuando el pueblo se expresa, acatamos”, al emitir un mensaje en el búnker del Frente de Todos tras conocerse los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) que hoy se desarrollaron en todo el país.



“Cuando el pueblo se expresa hay que escucharlo. Hemos hecho con Axel, con Cristina y con Sergio un enorme esfuerzo y evidentemente algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe”, comenzó diciendo en su discurso Alberto Fernández.



El jefe de Estado hizo este balance en el mensaje que brindó acompañado de los principales referentes y precandidatos del Frente de Todos, en el búnker que ese espacio ocupó en el barrio de Chacarita, en el que ponderó fundamentalmente que el gobierno nacional “escucha con respeto y mucha atención el veredicto de la gente”.



En ese marco se comprometió a “trabajar denodadamente” para “dar vuelta esta historia” y obtener el acompañamiento de la ciudadanía en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



“Vamos a trabajar denodadamente para que en noviembre los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos de que estamos frente a dos modelos de país”, dijo el mandatario desde el escenario.



Agregó que “la campaña acaba de empezar y en noviembre hay que ganarla”, ya que el Frente de Todos tiene “un compromiso con el país”, al tiempo que afirmó que “hay errores que hemos cometido y que no debimos haber cometido”.



“De los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea”, dijo el mandatario.



El presidente pidió con “humildad” el acompañamiento de la gente y se mostró confiado en que de ese modo “en noviembre”, el Frente de Todos va “dar vuelta esta historia”.



“En noviembre vamos a dar vuelta esta historia. El país necesita no volver atrás. Necesitamos avanzar con justicia social, educación y salud pública”, dijo el mandatario y completó: “Tengo por delante dos años de gobierno y no voy a bajar los brazos”.



El presidente estuvo acompañado en el escenario por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del FdT de la cámara baja, Máximo Kirchner; y los precandidatos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Leandro Santoro y Gisella Marziotta.



Elección histórica

Desde el oficialismo nacional fueron pocos los que hablaron en la jornada. Uno de los funcionarios que más protagonismo tuvo, desde lo institucional, fue Eduardo De Pedro, el ministro del Interior, quien estaba a cargo del operativo de elecciones. Fue uno de los que destacó el carácter histórico de una elección que se dio en un contexto de pandemia con una participación que superó el 67 por ciento.



Por su parte, desde el comando de campaña del Frente de Todos (FdT) se afirmó que esto “demuestra que los argentinos quieren votar”, un comportamiento que se vio ratificado aún ante las circunstancias que impuso la pandemia de coronavirus, con protocolos y cuidados especiales y atípicos.



“El 67% de participación demuestra que los argentinos quieren participar y quieren votar”, indicaron a Télam fuentes del gobierno nacional, que agregaron que esto quedó reflejado en una “muy buena jornada electoral”, aún teniendo en cuenta el contexto de pandemia.



En 2017, en tanto, el porcentaje de asistencia a las elecciones primarias para la contienda legislativa, había sido del 72,3 por ciento, aunque hay que tener en cuenta que en este y en otros años se repitió el hecho de que en las elecciones generales registraron porcentajes algo mayores de presencias en los cuartos oscuros.